شكرا لقرائتكم صورة تثير الجدل.. وفاء الكيلاني وتيم حسن من نفس المكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تداول أخبار عن انفصالهما مؤخراً وسط صمت من الطرفين، نشرت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، صورة لها، حسمت الجدل حول حقيقة طلاقها من زوجها الممثل السوري تيم حسن.

وظهرت وفاء الكيلاني بالصورة، وهي في منزلها تستند على الأريكة، معلقة عليها وقالت: "بنمسي".

في المقابل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السوري تيم حسن من نفس المكان وعلى نفس الأريكة نشرها في الرابع والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 2020 ما يعني أن هذه الصورة هي من منزل تيم ووفاء.

وكانت أنباء تحدثت عن طلاق الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.

ونشر إعلامي لبناني يدعى إيلي باسيل عبر صفحته على "إنستغرام"، صورة للثنائي مؤكداً أن الإعلامية وفاء الكيلاني استلمت 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كمؤخر لطلاقها الرسمي من بطل "الهيبة".

يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو/ أيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ابنان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.