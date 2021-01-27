مصباح “مايكرو لايت” لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي بالضوء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:04 صباحاً - منذ ساعتين

يعد الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) نوعًا من الاكتئاب المرتبط بالتغيُّرات الموسمية — يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي وينتهي في نفس الأوقات من كل عام. إذا كنت مثل معظم الأشخاص المصابين بالاضطراب العاطفي الموسمي، فإن أعراضك تبدأ في الخريف وتستمر طوال أشهر الشتاء، مستنزفةً طاقتك وباعثةً شعور بتقلب المزاج بداخلك. قليلاً ما يتسبب الاضطراب العاطفي الموسمي في حدوث اكتئاب في الربيع أو بواكير الصيف.

ومع زيادة الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، أنتجت شركة طبية مصابيح للعلاج بالضوء تحاكي بشكل أساسي تجربة الشعور بأشعة الشمس.

هنالك العديد من مصابيح العلاج بالضوء في السوق، ولكن منتج “مايكرو لايت” هو المنتج الأكثر مبيعاً على موقع أمازون، ويتميز بسعره المعقول الذي لا يتجاوز 60 دولاراً.

وفقاً للمعهد الوطني للصحة العقلية، تصدر مصابح العلاج بالضوء ضوءاً عند 10000 لوكس (نفس مستوى الضوء في يوم مشمس صافٍ تماماً)، ويجب استخدامها في الصباح، لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

وعلى الرغم من أن المصباح الجديد يبلغ طوله أقل من 8 بوصات، إلا أن المستخدمين يقولون إن مفعوله قوي جداً، ويعطي نتائج إيجابية بعد استخدام واحد فقط. يحتوي المصباح على ثلاثة مستويات سطوع مختلفة، لذا يمكنك ضبطه وفقاً للسطوع الذي ترغب به.

ونال المصباح ثناء كبيراً عبر أكثر من 11000 تقييم من فئة الخمس نجوم، حيث عبر العديد من المتسوقين عن دهشتهم من أن الجهاز المناسب للميزانية يمكن أيضًا أن يكون فعالًا ومتقن الصنع.

وكتب أحد العملاء: “علاوة على كونه متينًا، وخفيف الوزن، فإن بنيته الصغيرة تجعل من السهل حزمه وأخذه معك في رحلة دون أن يعيق الطريق. والأفضل من ذلك كله، أنه أثّر بشكل إيجابي على مزاجي بشكل واضح.”

وبحسب الخبراء، فإن العلاج بالضوء، مدعوم بسنوات من الدراسات التي أكدت على فعاليته في علاج الاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب ما نقل موقع “إم إس إن” الإلكتروني.