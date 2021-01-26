7 وفيات و870 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 870 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات، مشيرة إلى شفاء 945 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 393 إصابة و760 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 115 ألفًا و299 شخصًا، بينهم 19 ألفًا و223 حالة نشطة، في حين ارتفع عدد الوفيات لـ1789 شخصًا.