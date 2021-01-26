7 علامات تدل على أن الولادة على بعد 24 إلى 48 ساعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:34 مساءً - مبروك.. فإذا قرب موعد الولادة الطبيعية، فستكونين في المنزل بالتأكيد. ومع بدء العد التنازلي للولادة، يمكن أن تظهر بعض العلامات التي تشير إلى أن المخاض بعد 24 إلى 48 ساعة، ولكن بما أن المخاض يختلف من امرأة إلى أخرى، فإن ما تمرين به في الساعات الأخيرة من الحمل قد يكون مختلفًا عما تمر به امرأة حامل أخرى.

وعلى الرغم من أنه لا يمكنك التنبؤ بيوم وساعة المخاض، لكن يمكنك مراقبة هذه العلامات التي تدل على اقتراب الولادة. إليك ما يمكنك توقعه عندما يكون المخاض على بعد 24 إلى 48 ساعة، يقدمه الدكتور فواز إدريس، استشاري في أمراض النساء والولادة والحمل الحرج، وطب الأجنة، في مركز هيلث بلاس للإخصاب في جدّة.

1. نزول الماء

نزول الماء

حيث يتمزق الكيس الأمينوسي، المملوء بالسوائل، والذي يحمي طفلك أثناء نموه وتطوره، لكنه سوف يتمزق استعدادًا للولادة، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب ضغط رأس طفلك المتزايد على الكيس.

بعض النساء يعانين من تدفق الماء، لكن اعلمي أن نزول الماء ليس دائمًا دراميًا كما يظهر على التلفزيون. يمكن أن تشعري بالبلل فقط في ملابسك الداخلية.

2 - فقدان السدادة المخاطية

فقدان السدادة المخاطية

السدادة المخاطية عبارة عن مجموعة سميكة من المخاط الذي يسد فتحة عنق الرحم. والتي تمنع البكتيريا من دخول الرحم طوال فترة الحمل، ولكن بمجرد اقتراب المخاض، ترتخي هذه السدادة وتسقط.

حيث تسقط عند بعض النساء كمية من المخاط في المرحاض بعد استخدامه، بينما تلاحظ أخريات وجود مخاط على ملابسهن الداخلية أو أثناء المسح بعد التبول.

يختلف لون المخاط من الشفاف إلى الوردي، ويمكن أن يحتوي أيضًا على آثار للدم لكن لا تنزعجي هذا طبيعي تمامًا ويعرف باسم "العرض الدموي".

من الممكن أن تفقدي السدادة المخاطية قبل أسابيع من بدء المخاض، ولكنها تحدث غالبًا قبل المخاض بأيام أو ساعات.

3. فقدان الوزن

فقدان الوزن

قد تفقدين من نصف كيلو إلى نصف كيلو من الوزن من يوم إلى يومين قبل الدخول في المخاض.

هذا ليس فقداناً للدهون. لكن جسمك يتخلص من وزن الماء الزائد. ويمكن أن يحدث هذا بسبب انخفاض السائل الأمينوسي قرب نهاية الحمل، وزيادة التبول عندما "ينزل طفلك" استعدادًا للمخاض.

يؤدي انتقال الطفل إلى وضع منخفض إلى زيادة الضغط على مثانتك، مما يؤدي إلى زيارات متكررة إلى الحمام.

4. رغبة بالتنظيم

طاقة تنظيمية

قبل المخاض بحوالي 24 إلى 48 ساعة، قد يدخل جسمك في حالة الذعر، وفي هذه الحالة يكون لديك ارتفاع مفاجئ للطاقة وزيادة الدافع للتنظيف والتنظيم.

تنتظر بعض الأمهات الهوس بحقيبة المستشفى، أو يتأكدن من إزالة كل أثر للغبار من منزلهن!

5. زيادة آلام أسفل الظهر

آلام الظهر

تكون بسبب ارتخاء المفاصل والأربطة بشكل طبيعي استعدادًا للولادة. وهي قبل المخاض مختلفة وغير مريحة أكثر. وتكون في أسفل الظهر إلى منطقة الحوض. وللأسف يستمر الألم في الغالب حتى بعد الولادة.

6. الانقباضات الحقيقية

انقباضات الولادة

يمكن أن تبدأ تقلصات براكستون هيكس، أو آلام المخاض الكاذبة، قبل أسابيع أو شهور من المخاض الفعلي. تحدث عندما تستعد عضلات الرحم للولادة.

لكن تكون الانقباضات الحقيقية أقوى في الشدة وأكثر تواتراً ويمكن أن تستمر لأكثر من دقيقة. كل 4 إلى 5 دقائق، يمكنك توقع الولادة في غضون يوم إلى يومين.

7 - تمدد عنق الرحم

توسع عنق الرحم

في نهاية فترة الحمل، ستخضعين لفحوصات أسبوعية، التي يجريها بعض الأطباء، بينما لا يحبذها آخرون، حيث سيفحص طبيبك عنق الرحم لمعرفة مدى اتساعه؛ حتى يتمكن الطفل من المرور عبر قناة الولادة. على الرغم من أن عنق الرحم يحتاج إلى التمدد بمقدار 10 سنتيمترات على الأقل للولادة المهبلية، فإن اتساع عنق الرحم من 2 إلى 3 سنتيمترات على الأقل يشير غالبًا إلى أن المخاض سيحدث بعد 24 إلى 48 ساعة.