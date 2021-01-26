كل ما لا تعرفينه عن لقاح مودرنا

بيروت - نادين محمد - استناداً إلى أدلة من التجارب السريرية، كان لقاح Moderna فعالاً بنسبة 94.1٪ في الوقاية من مرض فيروس كورونا COVID - 19 المؤكد مختبرياً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين، ولم يكن لديهم دليل على إصابتهم سابقاً، ويوصى بلقاح Moderna للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

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يبدو أن اللقاح له فعالية عالية في التجارب السريرية بين الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، ورغم أن عدداً قليلاً من الأشخاص في التجارب السريرية قد تم إدخالهم إلى المستشفى، إلا أن هذا يحدث بشكل أقل في الأشخاص الذين حصلوا على لقاح مودرنا مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على محلول ملحي وهمي. إليكم من لا يجب تطعيمه والآثار الجانبية لتناوله.

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لكن من لا يجب تطعيمه؟

بعيداً عن مدى فعالية لقاح مودرنا إلا أنه غير فعال لبعض الحالات إليكم أبرزها.

- إذا كان لديك رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مكون في لقاح مودرنا يجب ألا تحصل على اللقاح.

- إذا كان لديك رد فعل تحسسي شديد بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، يجب ألا تحصل على جرعة أخرى من اللقاح، ويظهر رد الفعل التحسسي الفوري خلال 4 ساعات من التطعيم وظهور أعراض مثل التورم أو ضيق التنفس.

- إذا كان لديك رد فعل تحسسي فوري -حتى لو لم يكن رد الفعل شديداً- تجاه لقاح أو علاج عن طريق الحقن لمرض آخر، فاسأل طبيبك عما إذا كان يجب أن تحصل على لقاح COVID - 19 سيساعدك طبيبك على تحديد ما إذا كان من الآمن لك التطعيم.

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الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً

وتعد من أبرز الآثار الجانبية هي ألم وتورم واحمرار في جميع أنحاء جسمك مع الشعور بالقشعريرة والتعب وصداع الرأس، وعادة ما تبدأ هذه الآثار الجانبية في غضون يوم أو يومين من تلقي اللقاح.

ووفقا لموقع «cdc »قد تشعر بأعراض الإنفلونزا، وقد تؤثر حتى على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، ولكن يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة بعد التطعيم.

في التجارب السريرية، كانت الآثار الجانبية التي تحدث في غضون 7 أيام من التطعيم شائعة، ولكنها كانت في الغالب خفيفة إلى معتدلة.

كانت الآثار الجانبية مثل الحمى والقشعريرة والتعب والصداع في جميع أنحاء الجسم أكثر شيوعاً بعد الجرعة الثانية من اللقاح.

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