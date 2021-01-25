صحة ورشاقة

تحذير للمتعافين من كورونا بشأن عودتهم لـممارسة الرياضة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 9:12 مساءً

ممارسة

ينتظر المصاب بكورونا شفائه على أحر من الجمر للعودة إلى عمله وممارسة الأنشطة والخروج مجددا، لكن حذر البروفيسور مارتن هاله من العودة السريعة لممارسة الرياضة بعد التعافي من فيروس .

وعلل أخصائي طب القلب الرياضي ذلك بأن العودة السريعة لممارسة الرياضة ترفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب.

وأشار هاله إلى أنه يمكن أخذ فترة راحة قبل العودة لممارسة الرياضة تبعاً للقيم الإرشادية التالية:

1- أسبوعان على الأقل في حال عدم ظهور أعراض.
2- أسبوعان إلى أربعة أسابيع على الأقل بدءاً من ظهور الأعراض في حال المسار الخفيف للمرض أي المعاناة من سعال وحمى.
3- شهر في حال الإصابة بالتهاب رئوي.
4- ثلاثة شهور في حال الإصابة بالتهاب عضلة القلب.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب قبل العودة لممارسة الرياضة لتجنب أية مخاطر صحية محتملة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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