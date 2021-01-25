25 مليون إصابة بكورونا في أمريكا.. والوفيات تقترب من "رقم صادم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 25 مليونا، الأحد، في الوقت الذي تسرع فيه السلطات وتيرة توزيع اللقاحات.

وذكرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرت، الأحد، أن ولايات من بينها نورث داكوتا ووست فرجينيا أعطت لسكانها بالفعل أكثر من 83% من جرعات اللقاح المخصصة لها.

وجرى تطعيم نحو 21.8 مليون فرد في الولايات المتحدة أو ما يوازي 6% من السكان تقريبا، بحسب "رويترز".

وتباطأت وتيرة الإصابات الجديدة بعد ارتفاع حاد في أعقاب عطلات عيد الشكر وعيد الميلاد والعام الجديد، إذ جرى تسجيل ربع الحالات في الولايات المتحدة خلال الثلاثين يوما الماضية.

كما زادت بشدة أعداد الوفيات بالمرض هذا العام إذ حصدت كورونا أرواح أكثر من 70 ألفا خلال الـ25 يوما الماضية، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 417 ألفا، ويتوقع أن تتخطى الوفيات نصف مليون بحلول الشهر المقبل.