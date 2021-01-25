شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على التغذية الجيدة دون زيادة فى الوزن.. إليك 6 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم لجميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن من أجل تحقيق أكبر استفادة صحية وللحفاظ على الوزن، ولكن الكثير من الناس يعتقدون أن تجنب الأطعمة الدهنية لتفادى زيادة الوزن، ولكن هذا الأمر غير صحيح خاصة أن هناك أطعمة تحتوى على دهون صحية مفيدة للجسم وليست مجرد سعرات حرارية غير مفيدة، لذلك لابد من معرفة الفرق بين الأطعمة الدهنية الصحية وغير الصحية، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".





ومن المؤكد أن الجسم يحتاج كمية معينة من الدهون التى تمده بالطاقة اللازمة وتساعد فى امتصاص بعض العناصر الغذائية وغيرها، وأكثر الدهون الصحية فائدة للجسم هى الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة والتى تشمل أحماض أوميجا 3 و6، وهناك العديد من الأطعمة الطبيعية الغنية بالدهون المفيدة مثل الألياف والبروتين والكثير من الفيتامينات والمعادن.

فيما يلى.. 6 أطعمة غنية بالدهون الصحية المفيدة للجسم: 1- البيض

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين وفيتامين د وفيتامين ب، وبالرغم أن بياض البيض أكثر صحة إلا أن الصفار يحتوى أيضًا على عناصر غذائية مفيدة، وتحتوى بيضة واحدة كبيرة على 6 جرامات من الدهون، لذلك يمكنك تناول بيضة كاملة يوميًا دون التأثير على مستويات الكوليسترول بالدم.

2- الزيتون

جميع أنواع الزيتون لذيذة ومليئة بالدهون الصحية غير المشبعة، حيث يمكن استهلاك كلًا من الزيتون الأخضر والأسود لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف، كما يمكن الطهى بزيت الزيتون المفيد جدًا لصحة القلب.

3- الشوكولاته الداكنة

توفر كميات صحية من الدهون والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم، ويمكن أن يقلل تناول الشوكولاتة الداكنة من التوتر ويعزز مزاجك، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة لاحتوائها على كميات عالية من مسحوق الكاكاو، لذلك يمكن تناولها باعتدال حتى لا تؤثر على زيادة الوزن.

4- الزبادي

تعتبر منتجات الألبان مثل الزبادي من أفضل مصادر الكربوهيدرات المنخفضة والمواد الغذائية عالية الدهون، حيث أن الزبادى الطبيعى كامل الدسم من أفضل الأطعمة التى تساعد على تقوية الأمعاء، ولكن مع تجنب الزبادى المُحلى بالسكر.

5- الأفوكادو

غنى بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التى تعتبر صحية للجسم، بجانب أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويحتوى أيضًا على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة لك.

6- المكسرات

تناول المكسرات كل صباح مفيد جدًا لوظائف الجسم، حيث تتوافر أحماض أوميجا 3 الدهنية بكثرة فى المكسرات مثل الجوز والكاجو والفستق والبندق وهى واحدة من أكثر الدهون الصحية.