شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى عيون طفلك من خطر معقمات اليدين فى زمن الكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرّ الأطباء من خطورة استخدام معقمات اليدين خاصة على الأطفال من أجل الوقاية من خطر الإصابة من فيروس كورونا، حيث من المعروف أهمية اتخاذ عدة إجراءات وقائية من أجل التعامل مع هذا الفيروس المتفشى بالعالم كله، أهمها الحفاظ على اليدين نظيفة باستمرار خاصة أنه من خلال اليدين قد ينتقل المرض لدينا لذلك يوصى دائمًا بضرورة غسل اليدين وتعقيمها بالكحول، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".





وأظهرت دراسات الحديثة أن معقمات اليدين تتسبب فى إلحاق الضرر بأعين الناس خاصة الأطفال، حيث تم الإبلاغ عن العديد من إصابات كيميائية فى عيون الأطفال نتيجة الاستخدام الخاطئ لمعقمات اليدين، وأشارت دراسة فرنسية إلى أن معقمات اليدين شكلت 1.3 فى المائة فقط من جميع حوادث التعرض للمواد الكيميائية للعين لدى الأطفال فى عام 2019، ارتفعت إلى 9.9 فى المائة فى العام المنقضى 2020، ولكن معظم الحالات كانت خفيفة وتم علاجها.

وأكدت الدراسة خطورة موزعات معقمات اليدين فى الأماكن العامة والتى تعرض الأطفال الصغار لخطر الإصابة فى أعينهم، وفقًا لبيانات المركز الفرنسى لمراقبة السموم، وفى الفترة من أبريل حتى أغسطس 2020 تم إدخال 16 طفلاً إلى مستشفى عيون الأطفال فى باريس بسبب إصابات فى أعينهم نتيجة تناقل قطرات مطهر اليدين إليها، مقارنةً بصبى واحد فقط فى عام 2019، حيث استدعت حالتين الخضوع لعملية جراحية لزرع أنسجة فى القرنية لأن الكحول يحتوى على تركيز عالٍ من الإيثانول والذى يمكن أن يقتل خلايا القرنية مما يعرض الأطفال الصغار لخطر الإصابات الخطيرة فى العين.

من جانبها، شرحت دراسة مماثلة نشرت فى مجلة الأطباء الهندية، بالتفصيل حالة طفلين قاما عن طريق الخطأ بقذف معقم اليدين فى العين، حيث شكت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات من عدم قدرتها على الوقوف والنظر إلى الضوء، بينما أصيب الطفل البالغ من العمر 5 سنوات بأضرار فى جفنه، وقد تعافى كلا الطفلين تمامًا بعد العلاج بالغسول الملحى وقطرات العين.

فيما يلى.. 4 طرق لتقليل مخاطر معقم اليدين على العيون خاصة بين الأطفال:

1- تأكد من أن الأطفال بعيدًا عن أجهزة التعقيم اليدوية الموضوعة فى الأماكن العامة حيث أنها تطلق رذاذًا (كتلة من المطهر متطايرة) ويمكن أن تدخل فى العين.

2- تأكد من ارتداء الأطفال للنظارات فى جميع الأوقات، خاصة إذا كان لديهم ضعف فى البصرحيث يمكن للنظارات أن تقى العين من دخول المطهر فيها عند استخدامه.

3- إذا كان الطفل صغيرًا جدًا فتأكد من إعطائه معقم اليدين بنفسك لتطهير يديه.

4- يفضل غسل اليدين على التعقيم عندما يكون هذا متاحًا أمامك.