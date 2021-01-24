هذه الفئات مستثناة من تطعيم كورونا في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشؤون الصحة والرعاية، الفئات المستثناه من تطعيم فيروس كورونا في مصر.

وأوضح أن تطعيم كورونا لن يمنح لمن هن أقل من 18 أو 16 سنة، لأنه لم يثبت صحة تناولهم للتطعيم بعد، كما أنه لا يوجد دراسات إكلينيكية سريرية تأكدت من سلامة إعطاء هذه الفئات التطعيم.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" الأحد، أن جميع الأطفال لن تحصلوا على التطعيم لأنها قواعد عالمية والدراسات الإكلينيكية لم تستكمل ولم تحدد أمان التطعيم لهذه الفئات، موضحًا أن العالم كله لم يعطِ هذه الفئات التطعيم.

وتابع، أن كل هذه التطعيمات تتخذ موافقة متعجلة بسبب الجائحة التي نمر بها عالميًا، منوهًا إلى أن الدولة المصرية لا تتعامل مع جهة واحدة فقط للتطعيم، ولا يوجد تطعيم سيتم استعماله في مصر إلا بعد ضمان أمانة عالميًا والتأكد من تسجيل المنشأ لهذا التطعيم، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تقوم باختبارات ومراجعة كل الأوراق قبل السماح باستخدام هذه اللقاحات مهما كان مصدرها.

وأردف مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية أن اللقاحات حتى الآن المتاحة عالميًا ضد كورونا 4 أو 5 أنواع، لافتًا إلى أن مسارات اللقاحات متعددة ولكن أهم شيء الدراسات الإكلينيكية أو السريرية لهذه الأبحاث وموافقة الجهات المعنية في بلد المنشأ لهذا اللقاح تعرض على هيئة الدواء المصرية لاسترجاع مرجعية هذه الأبحاث وإقرار هذه اللقاحات في دول المنشأ.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن مصر ستبدأ حملة تلقيح الأحد باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية.

وقال السيسي في تعليقات مقتضبة خلال افتتاحه مشاريع تنموية عدة في محافظة بورسعيد "سنبدأ غدا حملة تطعيم باللقاحات للأطقم الطبية والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة ثم الكبار في السن".

وتسلمت مصر أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 % ضد فيروس كورونا المستجد.