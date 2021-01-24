كورونا حول العالم.. الإصابات على عتبة 100 مليون ومصر تبدأ التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 2 مليون و130 ألفا و366 شخصا بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر 2019, حتى الأحد.

وجرى تسجيل 99 مليونا و325 ألفا و288 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 71 مليونا و370 ألفا و614 مصابين.







وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





انطلاق التطعيم في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبدأ حملة تلقيح الأحد باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية.

وقال السيسي في تعليقات مقتضبة خلال افتتاحه مشاريع تنموية عدة في محافظة بورسعيد "سنبدأ غدا حملة تطعيم باللقاحات للأطقم الطبية والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة ثم الكبار في السن".

وتسلمت مصر أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 % ضد فيروس كورونا المستجد.





وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن مصر ستتسلم أيضا 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد عبر تحالف "جافي" للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح 20 % من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وسجلت مصر 160 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 8,850 وفاة.

وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.





أول حظر تجول في هولندا

بدأت هولندا، السبت، تطبيق أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية في إطار تصديها لوباء "كوفيد-19".

ويحظر على المواطنين مغادرة منازلهم اعتبارا من الساعة 21,00 (20,00 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 4,30 (3,30 بتوقيت جرينتش) على أن يستمر هذا التدبير حتى التاسع من شباط/فبراير 2021. وسيغرم أي مخالف 95 يورو، وفق ما أعلنت الحكومة.

وهناك بعض الاستثناءات، وخصوصا للأفراد العائدين من جنازات أو أولئك المضطرين إلى القيام بعملهم، شرط أن يبرزوا إذنا خاصا بالتنقل.

وكان رئيس الوزراء مارك روته أعلن نيته إعلان حظر تجول قبل أن ينال موافقة البرلمان الخميس.

وعزا روته هذا القرار إلى "النسخة البريطانية المتحورة (من فيروس كورونا) والقلق الكبير الذي نشعر به جميعا".

واعتبر أن حظر التجول من شأنه تجنب إغلاق إلزامي يومي، علما بأن الهولنديين لم يضطروا منذ بدء الأزمة الصحية إلى تبرير تنقلاتهم.





وقال الهولندي هاريس (33 عاما) فيما كان يتنزه أمام مقر رئيس الوزراء والبرلمان في مدينة لاهاي "قد يكون إجراء حازما جدا. ربما هو ضروري، لكن الوضع النفسي للناس ليس جيدا في الوقت الراهن. أتوقع أن تسوء الأمور".

وأثار هذا التدبير معارضة بعض النواب، في مقدمهم زعيم كتلة اليمين المتطرف غيرت فيلدرز.

واستقال روته وأعضاء حكومته الأسبوع الفائت إثر فضيحة تتصل بالمساعدات المقدمة إلى العائلات، لكنهم يواصلون تصريف الأعمال حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 آذار/مارس 2021.

وكانت لاهاي أعلنت منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، هي الأشد في هولندا منذ بدء الأزمة الصحية.

وفي هذا السياق، أغلقت كل المتاجر غير الأساسية، وذلك بعدما كانت أغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.





80 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري نزولا من 107 إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 92 بعد أن كانت 99 في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 88991 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.





1470 وفاة جديدة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 20057 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1470 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و752347 والوفيات إلى 149084.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.



