شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزليه تخلصك من الصداع.. أبرزها الزنجبيل والثوم والفلفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع يعد من أكثر الاضطرابات شيوعا التي تصيب الجهاز العصبي، سواء كانت خفقانا مفاجئا أو ألما مستمرا، في هذا التقرير، من موقع Boldsky هناك بعض العلاجات المنزلية الأكثر فعالية للصداع أبرزها التوابل، والتي تساعد في تهدئة الألم ، ومنع ظهور الصداع ، وتخفيف الأعراض المصاحبة للصداع مثل آلام الرقبة وآلام الظهر.



التوابل

علاجات منزلية تساعدك فى التخلص من الصداعالزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، والتي لها خصائص طبية قوية يوصف الزنجبيل بأنه دواء للصداع، وهو علاج منزلي مثالي يقلل من التهاب الأوعية الدموية في الرأس، وبالتالي يريحك من الألم.



الزنجبيل

الكيفية: نقع جذر الزنجبيل في الماء المغلي أو امزج أجزاء متساوية من عصير الليمون وعصير الزنجبيل، اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم.

الفلفل

يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف عن طريق ترقق المخاط، رش مسحوق الفلفل على طعامك، يحتوي الفلفل على مادة تسمى الكابسيسين والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الصداع النابض.

الكيفية: يمكنك إضافة الفلفل إلى طعامك أو إلى قهوتك للاستفادة من الفوائد والتخلص من الصداع.



الفلفل

القرفة

القرفة من التوابل الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، وتحمي صحة القلب، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تعالج الصداع بشكل فعال.

الكيفية: طحن بعض أعواد القرفة وإضافة بعض الماء إليها لتتحول إلى عجينة سميكة، ضعه على جبهتك واستلق لمدة 30 دقيقة، اغسليه بالماء الفاتر.



القرفة

الثوم

يمكن أن يساعد الثوم في علاج نزلات البرد والصداع المرتبط بالزكام، له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويساعد أيضا في تخفيف الاحتقان، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بالصداع.

الكيفية: اسلقي ثلاث فصوص من الثوم المهروسة وأضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الليمون.



الثوم

الكركم

يستخدم الكركم للصداع والصداع النصفي لما له من خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ثبت أن شرب حليب الكركم أو الحليب الذهبي يساعد في تقليل الصداع، يمنحك حليب الكركم أيضًا راحة كبيرة من الاحتقان، الكيفية: اغلي كوبًا من الحليب وأضف إليه ملعقة صغيرة من الكركم، اشربه ثلاث مرات في اليوم لتخفيف الصداع وآلام الجسم المرتبطة بالبرد.



الكركم

أوراق النعناع

تحتوي أوراق النعناع على المنثول والمنثون ، والتي لها تأثير التبريد الذي يمكن أن يساعد في إدارة آلام الصداع.

الكيفية: طحن بعض أوراق النعناع إلى عجينة وتطبيقها على جبهتك والمعابد كلما شعرت بصداع شديد واتركه لمدة 10-15 دقيقة.