شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان عنق الرحم يقتل سيدة كل 8 دقائق فى الهند.. متى يجب الذهاب لطبيب الأورام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان عنق الرحم، ينتج غالبًا عن سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV)، وهو عبارة عن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى ويمكن الحكم على التأثير الشديد لسرطان عنق الرحم من خلال إحصائيات منظمة الصحة العالمية (WHO) التى تشير إلى أنه كل دقيقة يتم تشخيص حالة جديدة من سرطان عنق الرحم فى العالم، وذلك وفقًا لموقع "timesnownews".

تشير البيانات فى الهند إلى أن هناك سيدة واحدة تموت كل ثمانى دقائق بسبب سرطان عنق الرحم، وفى عام 2018 تم تشخيص ما يقرب من 100 ألف حالة جديدة فى الهند توفى منهم 60 ألف امرأة، حيث يبلغ متوسط ​​عمر الإصابة بسرطان عنق الرحم 38 عامًا.

- أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

1- بداية مبكرة للنشاط الجنسى (قبل سن 18 عامًا)

2- الحمل المتعدد

3- سوء نظافة الأعضاء التناسلية

4- استخدام موانع الحمل الفموية لفترة طويلة (أكثر من خمس سنوات)

5- التدخين

6- قلة الوعى

- ما هى أفضل طريقة لمكافحة سرطان عنق الرحم؟

أفضل طريقة للتغلب على هذا المرض هى فهم الأسباب والأعراض المبكرة واختيار الوقت المناسب لزيارة طبيب الأورام، خاصة أن هذا المرض يتطور وقد يصل للرحم، وتبقى خطورة هذا النوع من السرطان في كونه لا تظهر أي أعراض له خاصة فى المراحل المبكرة، لذلك تأتى هنا أهمية التحاليل الدورية التى تكشف مثل هذه الأمراض الخطيرة والمساعدة في علاجها مبكرًا.

يوصى الأطباء النساء بين سن 25-49 عامًا بالكشف عن هذا المرض مرة كل ثلاث سنوات، ومرة كل خمس سنوات للنساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 50-64 عامًا.

- علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم والتي تستدعى زيارة الطبيب:

1- نزيف مهبلى غير طبيعى سواء كان فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث أو بين الحيض أو ما بعد الجماع.

2- إفرازات مهبلية غير عادية.

3- آلام الحوض.

4- عدم الراحة أثناء التبول.

5- فقدان الوزن غير المبرر.