شكرا لقرائتكم خبر عن ركز على الفوائد وانس الرائحة.. اعرف البصل ممكن يعمل إيه فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مش باكل بصل على ريحته مش حلوة"، إنها الجملة التى نسمعها من الكثيرين على الرغم من العديد الفوائد الصحية لتناول البصل، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع healthline يحتوى البصل على نسبة عالية من فيتامين سى وب وحمض الفوليك والبوتاسيوم وغيرها من العناصر والفيتامينات ومن فوائده الصحية التالى:

1:يحتوي البصل على مضادات الأكسدة

تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية وتقلل من مستويات الكوليسترول وكل ذلك قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

مضادات الأكسدة هي مركبات تمنع الأكسدة، وهي عملية تؤدي إلى تلف الخلايا وتساهم في أمراض مثل السكري وأمراض القلب.

2: يحتوي على مركبات مقاومة للسرطان

تم ربط تناول الخضروات من جنس Allium مثل الثوم والبصل بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك المعدة والقولون والمستقيم.

3: يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

قد يساعد تناول البصل في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، وأظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن استهلاك البصل قد يفيد في التحكم في نسبة السكر في الدم .

4: يعزز كثافة العظام

على الرغم من أن منتجات الألبان تحظى بالكثير من الفضل في تعزيز صحة العظام، إلا أن العديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك البصل، قد تساعد في دعم قوة العظام .

5: له خصائص مضادة للجراثيم

يمكن أن يحارب البصل البكتيريا التي يحتمل أن تكون خطرة، مثل الإشريكية القولونية، الزائفة الزنجارية، المكورات العنقودية الذهبية.