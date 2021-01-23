كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 06:30 مساءً - الغيرة مريرة، وقد ندمر نفسية صاحبها، هذا ما تعودنا على سماعه، ولكنها عند الأطفال يمكن علاجها بطرق بسيطة، ويمكن أحتواء الطفل الغيور بمساعدة الأم وكذلك الاختصاصي النفسي، وبناء على أسس علمية ونفسية قررت " الخليج 365" أن تقدم لك بعض مظاهر وأعراض الغيرة عند الأطفال وطرق علاجها من خلال اللقاء مع الاختصاصية النفسية رولا ماجد " أستاذة علم نفس تربوي" كالآتي.

أعراض الغيرة عند الطفل من المولود الجديد

الغيرة لها أعراضها

يطلب أن يرضع من زجاجة رضاعة المولود. ينام في سرير الرضيع الجديد أو فوقه. يتبول في ملابسه. يصر على أن تحمله أمه فيرفض المشي أو يدعي المرض. يضرب المولود أو يقرصه. يحاول إطعام المولود بنفسه. تزداد نوبات الغضب عنده ويصبح مزعجاً ويسبب الضوضاء.

أعراض الغيرة عند الأطفال المتقاربي الأعمار

الغيرة عند الإخوة الكبار

الضرب والشجار المستمر.

سرقة الأشياء الخاصة بالأشقاء وتدميرها أو التخلص منها أو تخبئتها عن الأعين.

الامتعاص من المديح للإخوة الآخرين.

التقليل من قيمة الأخ أمام الناس، وفضح أسراره مثل أنه يتبول في الليل.

نعته بالشتائم والألفاظ السيئة.

اتهامه بأمور قد قام بها كذباً أمام الوالدين.

كيف تحتوي الأم الغيرة بين الأبناء؟

يجب احتواء الأبناء

في حال الغيرة من المولود الجديد على الأم أن تقوم بالخطوات الآتية.

يجب أن تخبره أن المولود الجديد يكون ضعيفاً ويجب أن يكون سنداً له ويساعده.

تقديم الهدايا للابن الكبير على أنها من الابن الجديد.

مدح الابن الكبير باستمرار.

احتواء الابن الأكبر وتدليله.

عدم عزله عن امه أو ارساله لقضاء بعض الأيام في بيت الجدة مع قدوم المولود الجديد.

وفي حال الغيرة من الإخوة المتقاربي الأعمار على الأم أن تقوم بالخطوات الآتية

الغيرة طبيعية بين الاخوة