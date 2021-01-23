شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. قبل عملية شفط الدهون اعرف التحاليل المطلوبة لتجنب مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملية شفط الدهون تعتمد على إزالة الترسبات الدهنية المتراكمة بأماكن مختلفة من الجسم، حيث يسعى العديد من الناس خاصة من يعانون من السمنة المفرطة ومن يبحث عن جسم متناسق لإجراء هذه العملية، خاصة أن الدهون تؤثر سلبيًا بشكل عام على الصحة.

- تعرف على التحاليل المطلوبة قبل الخضوع لعملية شفط الدهون، وفقًا لموقع "MayoClinic": 1- الفحص البدني :

يخضع المريض لفحص شامل تحت إشراف الطبيب لمتابعة التغييرات في الوزن، وقد ينصح المريض بالابتعاد عن تناول بعض الأدوية كالأسبيرين والأدوية المضادة للالتهاب قبل أسبوعين من إجراء العملية.

2- تحاليل الدم:

يقوم المريض بعدة فحوصات بالدم قبل عملية شفط الدهون مثل تحليل "cbc" وهو يستخدم لتقييم الحالة الصحية العامة للجسم والكشف عن أمراض مثل فقر الدم والعدوى وابيضاض الدم وغيرها، وتحليل صورة دم كاملة للكشف عن الأنيميا خاصة أن الإصابة بالأنيميا تعوق إجراء هذه العملية لأنها تُزيد من فقر الدم.

تحليل وظائف كبد عن طريق سحب عينة دم للتأكد من عدم وجود أمراض وتلف بالكبد وأنه يعمل بصورة طبيعية، وتحليل وظائف الكلى الذى يتم أيضًا عن طريق سحب عينة دم.

3- رسم القلب

للاطمئنان على سلامة القلب وقياس نبضاته والتأكد من عدم تعرض المريض لنوبات قلبية مؤخرًا، حيث أن التخدير يؤثر على انتظام ضربات القلب فى حال وجود نوبة قلبية لدى المريض لم يتم علاجها.

4- الأشعة السينية :

لابد منها قبل عملية شفط الدهون للتأكد من صحة الرئتين والقلب والكشف عما إذا كان هناك التهاب رئوى، كما تُكشف هذه الأشعة عن وجود أى ورم أو كسور فى العضلات.

5- اختبار الحمل لدى النساء :

تخضع له السيدات قبل عملية الشفط للتأكد من عدم وجود حمل.