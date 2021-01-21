6 حيل تخلصك من أعراض نزلات البرد المزعجة

بيروت - نادين محمد - علاجات منزلية يمكن أن تساعد في تهدئة الألم، ومنع ظهور الصداع، وتخفيف الأعراض المصاحبة لنزلات البرد مثل آلام الرقبة وآلام الظهر وما إلى ذلك. إليك أكثر العلاجات المنزلية فعالية.

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يحتوي على مادة تسمى جينجيرول، والتي لها خصائص طبية قوية، ينقع جذر الزنجبيل في الماء المغلي أو تمزج أجزاء متساوية من عصير الليمون وعصير الزنجبيل. ويُشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم.

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2. الفلفل :

يحتوي الفلفل على مادة تسمى الكابسيسين، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الصداع، يمكنك إضافة الفلفل إلى طعامك أو إلى قهوتك للاستفادة من الفوائد والتخلص من الصداع.

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غنية بمضادات الأكسدة ، وتحمي صحة القلب، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تعالج الصداع بشكل فعال يمكنك طحن بعض أعواد القرفة، وإضافة بعض الماء إليها لتتحول إلى عجينة سميكة. ضعيها على جبهتك واستلقي لمدة 30 دقيقة. اغسليها بالماء الفاتر.

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4. الفلفل الحريف :

يقلل من آلام الصداع فقط خففي نصف ملعقة من مسحوق الفلفل الحار في 4 أكواب من الماء الدافئ. انقعي قطعة قطن في المحلول ورطبيها برفق داخل فتحة أنفك.

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يمكن أن يساعد الثوم في علاج نزلات البرد والصداع المرتبط بالزكام. له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويساعد أيضًا في تخفيف الاحتقان، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بالصداع، فقط اسلقي ثلاث فصوص من الثوم المهروس وأضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الليمون. اشربيه مرتين في اليوم.

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له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. ثبت أن شرب حليب الكركم أو الحليب الذهبي يساعد في تقليل الصداع. يمنحك حليب الكركم أيضًا راحة كبيرة من الاحتقان، فقط اغلي كوبًا من الحليب وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من الكركم.

اشربيه ثلاث مرات في اليوم لتخفيف الصداع وآلام الجسم المرتبطة بالبرد.

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