التخسيس في ايام برجيم سلطة الملفوف السريع 

بيروت - نادين محمد - يمكن التخسيس في ايام قليلة باتباع انواع رجيم مؤقتة تعتمد على التركيز على تناول صنف واحد من الطعام. لكن من المهم جداً، وقبل تطبيق اي حمية غذائية، استشارة اختصاصية التغذية او الطبيبة. ويجب عدم اتباعها لمدة طويلة منعاً لحدوث اي نقص في المغذيات والعناصر الاساسية. وهذا ما ينطبق على رجيم سلطة الملفوف الذي يساعد على التخسيس السريع في ايام قليلة.

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قبل معرفة طريقة التخسيس في ايام باعتماد رجيم سلطة الملفوف من المهم جداً الاطلاع على ابرز فوائد هذا النوع من الخضار.

1 يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. فمع تناول كل كوب متوسط الحجم منه يمكن استهلاك ما لا يزيد عن 16 سعرة حرارية.

2 يساعد على الحفاظ على مستوى سكر معتدل في الدم.

3 يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف التي تعتبر ضرورية لتحفيز عملية الهضم وللحد من الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.



4 يوفر ما يقرب من 35% من حاجة الجسم إلى الفيتامين C كما انه يزوده بالفيتامين K والكالسيوم والبوتاسيوم والثيامين والفيتامين.

5 يعتبر مصدراً مهماً لمضادات الاكسدة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة. كما انه يحتوي على البيتاكاروتين واللوتيين والرياكسانثين والفلافونويدات والكيرستين والأبينجيني.

6 يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات ويساهم تناوله في الحد من ارتفاع مستويات البروتين الذي يصاحب حدوثها.

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7 يمكن تناول الملفوف ان يحفز انتاج الكولاجين وهو ما يعود بالفائدة على انسجة البشرة ويمنع شيخوختها المبكرة.

8 يمكن الاستفادة منه من اجل تحسين صحة القلب وخصوصاً اذا تم تناول الملفوف الاحمر الذي يحتوي على مركبات الانثيوسينين. فهي تحد من خطر المعاناة من امراض القلب وتقلبات ضغط الدم وامراض الشرايين.

طريقة الرجيم

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يساعد هذا الرجيم على التخسيس في ايام قليلة وهو سهل التطبيق ويقوم على اتباع بعض القواعد.

- يقوم بشكل اساسي على تناول سلطة الملفوف من مرتين الى 3 مرات يومياً.

- يمكن الى جانب ذلك تناول اطعمة معينة شرط الا تحتوي على الدهون او السكريات او غيرها من المواد الضارة.

- من الافضل عدم اتباع برنامج هذا الرجيم لأكثر من 7 ايام لأن هذا يمكن ان يسبب حدوث نقص في بعض المغذيات الاساسية والضرورية.



اليوم الاول

يجب تناول سلطة الملفوف 3 مرات يومياً مع الفواكه الموسمية خلال النهار. لكن يفضل الابتعاد عن الموز.

اليوم الثاني

يمكن الى جانب تناول هذه السلطة استهلاك الخضار على امتداد ساعات النهار وخصوصاً الورقية. والافضل ان تكون خالية من الكربوهيدرات. والاهم عدم تناول الفواكه.

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اليوم الثالث

يمكن في هذا اليوم تناول طبق كبير من سلطة الملفوف مع الخضار والفاكهة باستثناء ما يحتوي منها على الكربوهيدرات.

اليوم الرابع. يمكن في هذا اليوم تناول الموز مع الحليب الخالي من الدسم إلى جانب سلطة الملفوف الخفيفة.



اليوم الخامس. في هذا اليوم يسمح برنامج الرجيم بتناول اللحم او الدجاج المشوي او المحضر بطريقة صحية من دون دهون. كما يمكن اضافة البطاطا المشوية او المسلوقة الى جانب الخضار والفواكه.

اليوم السادس. يمكن في هذا اليوم من برنامج رجيم سلطة الملفوف تناولها الى جانب اللحوم المشوية او المسلوقة من دون دهون مع الخضار المشوية او الطازجة او المطهوة على البخار. كما يمكن تناول الارز المحضر من دون زيوت وعصير الفواكه الطبيعي باعتدال فضلاً عن الخضار. ويساعد اتباع هذه القواعد بدقة على التخسيس السريع في ايام قليلة جداً.

