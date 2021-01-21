أسباب ارتفاع الضغط في بداية الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 12:35 مساءً - يرتبط ضغط الدم بصحة القلب والدورة الدموية، ويجب على الحامل خصوصاُ أن تهتم بصحتها وقياس ضغط دمها تخوفاً من تعرضه لاضطرابات، وهناك مخاطر لارتفاع ضغط الدم وكذلك اتخفاضه، وفي حال ارتفاعه فيجب البحث عن الأسباب وطرق العلاج، وعن ذلك تتطرق الدكتورة لمياء أبو جودة، إختصاصية النساء والولادة حيث تشير للآتي.

أعراض ارتفاع ضغط الدم في بداية الحمل

يجب قياس ضغط الدم باستمرار

حدوث الصداع.

تشوش البصر والرؤية.

تورم الوجه والأطراف.

أسباب ارتفاع ضغط الدم في بداية الحمل

الشعور بالصداع

أسباب وراثية.

أسباب جينية.

تناول الحامل للدهون والأملاح بكثرة.

الضغوط النفسية والعصبية.

وجود مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

في حال الحمل لأول مرة.

زيادة وزن الحامل وقلة النشاط البدني والكسل.

الحمل بأكثر من جنين.

وجود بعض الأمراض المناعية.

في حال الحمل عن طريق التخصيب المخبري.

تقدم عمر المرأة الحامل.

متى يزداد ارتفاع ضغط الدم عند الحامل؟

يسجل الضغط قراءة مرتفعة منذ البداية

في الغالب يزداد مع الثلث الثاني والثالث من الحمل.

يكون مترافقاُ مع حدوث بعض الأعراض التي تؤدي في حال عدم علاجها إلى تسمم الحمل ويعرض حياة الأم والجنين للخطر.

في حال ارتفاع البروتين في البول تزداد نسبة الخطورة.

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجنين ويؤثر على تموه في حال استمر الحملن ولم يحدث ولادة مبكرة أو قد يحدث الاجهاض بسبب تسمم الحمل.

نصائح لتجنب ارتفاع الضغط في الحمل

يجب المتابعة مع الطبيب

يجب المحافظة على الوزن المثالي.

قياس الضغط باستمرار للمحافظة على قراءات طبيعية.

عدم الحمل بعد سن ال 35سنة.

الراحة وعدم التوتر النفسي.

المشي والرياضة والتنفس في الهواء الطلق.

تناول الطعام الصحي والبعد عن المقليات والأملاح.

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