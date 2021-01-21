شكرا لقرائتكم خبر عن "الشخبطة" دليل على سلامتك العقلية.. تساعدك على التركيز وتقلل توترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الشخبطة" أو الرسم العشوائى قد تكون من عاداتك اليومية التى تفعلها دون إدراك من دافع الملل أو قضاء وقت الفراغ، إلا أن تقرير نشر فى موقع Boldsky اعتمد على خبراء من الصحة العقلية، كشف أهمية "الشخبطة" لصحتك النفسية والعقلية، والتى قد تكون مؤشر لسلامة عقلك وتساعدك على تخطى العديد من المشاعر السلبية.

1.تساعد على التركيز

يشير الخبراء إلى أن العبث والرسم العشوائى يساعدك على التركيز لأنه يتطلب جهدًا معرفيًا كافيًا لمنعك من أحلام اليقظة، مما يسهم فى جذب انتباهك والبقاء منشغلاً.

2.معالجة المشاعر

تتفق العديد من الدراسات على أن العبث أو التعبير الفني يمكن أن يساعد الأفراد على حسن التعامل مع مشاعرهم وعواطفهم بطريقة أفضل.

3.تقليل مستويات التوتر

تساعدك الشخبطة في السيطرة على مستويات التوتر لديك، حيث يشير خبراء الصحة العقلية إلى أن الحركة المتكررة لتحريك القلم عبر الصفحة لعمل نفس الشكل متكرر يمكن أن تكون مريحة لأعصابك وتخفض من قلقك.

4.تساعد في التعلم

الرسم العبثي يساعدك أيضًا في التعلم بشكل أفضل، واستعادة التركيز

5.تحسين الإبداع

يمكن أن تساعد الشخبطة في تحفيز مناطق الدماغ التي تظل نائمة بشكل طبيعي، وبالتالي مساعدتك على تحليل المعلومات بشكل مختلف لأنك "تضيء شبكات مختلفة في الدماغ"، وبالتالى تحفز عقلك.