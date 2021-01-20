شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كندية تكشف: تمارين تمدد العضلات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية بجامعة ساسكاتشوان الكندية أن تمارين تمدد العضلات أكثر فعالية من المشي السريع في خفض ضغط الدم المرتفع للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، حسبما ذكرت تقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

قال فيل تشيليبيك أستاذ الميكانيكا الحيوية في جامعة ساسكاتشوان: "يعتقد الجميع أن تمارين الإطالة تتعلق فقط بشد عضلاتك ولكن عندما تقوم بشد عضلاتك، فإنك تقوم أيضًا بشد جميع الأوعية الدموية التي تغذي العضلات، بما في ذلك جميع الشرايين، فهذا يقلل من تصلب الشرايين، مما يعني أن هناك مقاومة أقل لتدفق الدم ، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، على الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا، إلا أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لخفض ضغط الدم، مثل تقليل تناول الملح أو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء كما يجب إضافة تمارين الإطالة إلى القائمة أيضًا.

أظهرت الدراسات السابقة، على الحيوانات والبشر، كيف يمكن للتمدد أن يحسن تدفق الدم إلى العضلات والأنسجة، وجدت إحدى التجارب أيضًا أن التمدد كان وسيلة فعالة للنساء مع ضغط دم طبيعي لخفض ضغط الدم أثناء الحمل ، أكثر من المشي.

في هذه الدراسة ، تم إجراء تمارين الإطالة وجهاً لوجه ضد المشي السريع في تجربة ثمانية أسابيع شملت أشخاصًا يعانون من ارتفاع معتدل في ضغط الدم، أكمل ما يقرب من أربعين رجلاً وامرأة ، بمتوسط ​​61 عامًا، التجربة لم يعرف المشاركون ما الذي تختبره التجربة، لكنهم فقط اضطروا إلى إكمال التدريبات المخصصة لهم، إما بالتمدد أوالمشي، قامت إحدى المجموعات بجلسة إطالة لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع ، بينما سارالآخرون للمشي لنفس الفترة الزمنية، وبوتيرة سريعة لرفع معدل ضربات قلبهم.

قبل برنامج الأسابيع الثمانية وبعده، قاس فريق البحث ضغط الدم للمشاركين بثلاث طرق: عند جلوس الأشخاص (كما لو كنت في عيادة الطبيب)، والاستلقاء في وضع الاستلقاء(والذي قد يكون أكثر دقة للقياس ارتفاع ضغط الدم) وعلى مدى 24 ساعة باستخدام جهاز قياس ضغط الدم المحمول.

من المفيد أن كلا المجموعتين تناولتا كميات متشابهة من الملح الغذائي، وأظهرت التقييمات أيضًا أن المشاركين في الدراسة لم يقللوا من نشاطهم البدني المعتاد لتوفير الوقت لممارسة التمارين الإضافية، بل أضافوها إلى جانب روتينهم المعتاد.

بعد ثمانية أسابيع، ومع تعديل قراءات ضغط الدم وفقًا لخط الأساس ومتوسط ​​لكل مجموعة، كان للنقالات انخفاضًا أكبر في ضغط الدم مقارنة بالمشاة ببعض المقاييس، ولكن ليس كلها، وكتب المؤلفون في ورقتهم البحثية: "هذه النتيجة مهمة لأنها توفر للناس عددًا أكبر من خيارات التمارين لخفض ضغط الدم".