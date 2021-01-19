أرقام صادمة في لبنان.. وفيات قياسية وكورونا يضرب الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 61 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد وفيات يومي.

غير أن بيانات الوزارة أظهرت انخفاض الإصابات مقارنة مع الأيام السابقة لتصل إلى 4359 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبذلك ترتفع أعداد الوفيات في لبنان إلى 2020 منذ 21 فبراير/شباط من العام الماضي، في حين صعدت أرقام الإصابات إلى 260315 حالة مؤكدة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن الأمر الجديد في حالات الوفاة هو أن نسبة منها "طالت أعمارا فتيّة وشابة وتتراوح بين 30 و35 عاما".

واعتبر أن إحدى المؤشرات الطبية على تسجيل هذه الحالات مرده إلى السلالة الجديدة المتحورة والتي "تتسبب بتخثر في الدماء، جلطات وضرب الرئتين".

وأشار إلى أن المؤشر الأخطر في لبنان يتعلق بنتائج الفحوصات التي أظهرت أنه "من بين 22 ألف فحص هناك 5833 إصابة، أي أننا تخطينا نسبة 20%".