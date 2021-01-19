هل تعاني من الشخير؟ عليك زيارة الطبيب إذا لاحظت هذه الأعراض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 19 ثانية

الشخير هو صوت أجش أو خشن يحدث عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بحلقك، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع تنفسك. تقريبًا يشخر كل شخص بين الحين والآخر، لكنها قد تكون مشكلة مزمنة لبعض الأشخاص. أحيانًا، يمكن أن يُشير أيضًا إلى الإصابة بحالة طبية خطيرة. علاوةً على ذلك، قد يكون الشخير مزعجًا لشريكك.

وقالت الجمعية الألمانية لطب الباطنة إن الشخير لا يعد مزعجا فقط، بل قد يكون خطيراً أيضاً. وتتعدّد أسبابه مثل السِمنة والربو والإفراط في الكحول وضيق المسالك التنفسية ووجود بوليبات في الأنف والحلق.

كما قد يرجع الشخير إلى أسباب خِلقية مثل كبر حجم اللسان وصغر حجم الفك السفلي وطول اللهاة. وأشارت الجمعية إلى أن الشخير يستلزم استشارة الطبيب إذا كان صوته عالياً للغاية أو متقطعاً حيث إنه يرفع حينئذ خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومن ثم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.