ألمانيا تواجه سلالة كورونا المتحورة بقيود أكثر تشددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على غرار دول أخرى في العالم، تستعد ألمانيا، الثلاثاء، لتمديد وتشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاورات مع حكام المقاطعات الـ16 لعرض الوضع الوبائي في البلاد وتمديد القيود وتشديدها.



وتم تسبيق موعد الاجتماع بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار سلالة متحورة من الفيروس وإحصاءات مقلقة حول أعداد الإصابات رغم إغلاق المدارس والمتاجر "غير الأساسية" منذ شهر.

ولا تزال المطاعم والمقاهي والقاعات الرياضية والثقافية مغلقة منذ شهرين ونصف الشهر.



أما بخصوص حملة التلقيح التي نظمت في فترة قياسية، فإنها تواجه انتقادات بسبب بطئها. ومنذ إعطاء الحقنة الأولى في 26 ديسمبر/كانون الأول، تم تلقيح 1,14 مليون شخص أي 1,4% من السكان.



وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا هي الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة في آخر حصيلة يومية، مع 989 و1385 و599 على التوالي.



وتسبب الوباء بنحو 2,041,289 وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

