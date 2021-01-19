شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز لقاحات كورونا المصرح بها من فايزر إلى كوفيشيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الهند أكبر حملة تطعيم في العالم تستهدف 300 مليون شخص في المرحلة الأولى من حملة اللقاح ضد فيروس كورونا، وقامت الهند بتطعيم أكثر من 2.24 مليون شخص في غضون يومين منذ إطلاق الحملة، وذلك بلقاحى بلقاحين كوفيشيلد، وكوفاكسين، وقد تمت الموافقة على كليهما للاستخدام الطارئ المقيد من قبل منظم الأدوية، فيما يلي مقارنة بين اللقاحات الرئيسية المستخدمة عالميا لمكافحة فيروس كورونا، طبقا لما نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownews.



لقاحات كورونا

كوفيشيلد

تم تطوير لقاح كوفيشيلد بواسطة جامعة أكسفورد وشركة الأدوية الصيدلانية الكبرى أسترازينيكا، بالتعاون مع معهد سيروم في الهند ، وهو لقاح ناقل تقليدي ، وبالتالي يمكن أن يكون أبطأ. ومع ذلك، من المهم الحفاظ على استقراره لمدة ستة أشهر عند درجات حرارة الثلاجة القياسية، من المفترض أن يتم تناوله في جرعتين بفاصل أربعة أسابيع على الأقل.



كوفيشيلد

كما تشتري الهند 11 مليون جرعة من كوفيشيلد بسعر 200 روبية للجرعة باستثناء الضرائب، وقال أدار بوناوالا ، الرئيس التنفيذي معهد مصل بالهند في مقابلة مع وسائل الإعلام الأسبوع الماضي: "لقد قدمنا ​​سعرًا خاصًا قدره 200 روبية لأول 100 مليون جرعة فقط إلى حكومة الهند بناءً على طلبهم أننا نريد دعم رجل عادي ، ضعيف ، فقير وعاملين في مجال الرعاية الصحية بعد ذلك، سنبيعه بمبلغ 1000 روبية في الأسواق الخاصة".

كوفاكسين

تم تطويره بواسطة بهارات للتكنولوجيا الحيوية، والمجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهو لقاح معطل، وهو أحد أقدم الطرق المستخدمة في تطعيم الناس، ويستخدم الفيروسات المعطلة لتحفيز الاستجابة المناعية، ويتم تناوله على جرعتين ويمكن تخزينه في الثلاجة، وبدأت الحكومة الهندية في استخدام هذا في حملة اللقاح وتخطط لمنح فجوة 4 أسابيع بين جرعتين، وستشتري الهند 5.5 مليون جرعة و1.65 مليون ستكون مجانية وسيتم شراء 3.85 مليون جرعة المتبقية بتكلفة 295 روبية باستثناء الضرائب.



كوفاكسين

فايزر- بيونتك

إنه أول لقاح مرن معتمد لاستخدامه ضد فيروس كورونا ومعدل فعاليته 95٪، ويجب أن يتم تعاطيه في جرعتين خلال 3 أسابيع للحصول على أفضل النتائج.



فايزر

موديرنا

مثل فايزر- بيونتك ، يستخدم لقاح موديرنا أيضًا طريقة مرنة، لتوفير مناعة ضد الفيروس بمعدل فعالية 94 ٪ ومع ذلك ، يمكن تخزين هذا اللقاح في درجات حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية. يبلغ سعره 32-37 دولارًا للجرعة، أي ما بين 2300 إلى 2700 روبية هندية.



موديرنا

سبوتنيك V

تم تطوير هذا اللقاح من قبل معهد جماليا القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، وتم تسجيل هذا اللقاح في أغسطس 2020 من قبل الحكومة الروسية، إنه لقاح فيروسي ضد النواقل ورغم أن منظمة الصحة العالمية تنتظر المزيد من التجارب السريرية حوله إلا أن روسيا ترى أن معدل فعاليته 91.4٪، وسبوتنيك V هو لقاح من جرعتين سهل التخزين ويحتاج تناوله لمدة 3 أسابيع ويمكن تخزينه في الفريزر.