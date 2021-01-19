إنفوجراف.. 7 مخاطر للبطاطس المقلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البطاطا المقلية من ألذ الأطعمة وأكثرها تفضيلا كما تعتبر من الأطعمة التي تسبب الإدمان نظرا لأن بعض محبيها يفشلون في التوقف عن تناولها.

وأفادت دراسة نشرها موقع "تايمز ناو نيوز" أن تناول الكثير من البطاطا المقلية يمكن أن يكون له بعض التأثير السلبي على الصحة على المدى الطويل، ويمكن أن تزيد من خطر الموت المبكر.

ووفقا لدراسة أجريت على 4500 فرد نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يمكن أن يضاعف من خطر الموت المبكر، وأشار الباحثون إلى أن الزيوت التي يتم فيها قلي البطاطا هي القوة الدافعة الأكبر وراء المخاطر الصحية.

”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي، أهم مخاطر تناول البطاطا المقلية بإفراط.



