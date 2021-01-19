علماء: الإصابة السابقة بكورونا قد لا تحمي من السلالة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علماء، إن الإصابة السابقة بكورونا ربما توفر حماية أقل من السلالة الجديدة، رغم أنهم يأملون في أن تبقى اللقاحات فعالة في الحالتين.

وأثبتت الدراسات أيضا أن السلالة الجديدة ترتبط بشدة وبسهولة بالخلايا البشرية.

وقال عالم الأوبئة البارز في جنوب أفريقيا سليم عبدالكريم إن هذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بنحو 50%.



وحدد خبراء في جنوب أفريقيا السلالة (501 واي. في2) أواخر العام الماضي.

وكانت القوة الدافعة الرئيسية للموجة الثانية من إصابات كوفيد-19 على مستوى البلاد والتي رفعت معدل الإصابات اليومي إلى ذروة جديدة زادت على 21 ألف حالة في وقت سابق من الشهر الجاري.



وهذه السلالة واحدة من عدد من السلالات الجديدة التي تم اكتشافها في الشهور ألأخيرة ومن بينها سلالتين في إنجلترا والبرازيل يخشى العلماء أن تكونا وراء زيادة سرعة انتشار كوفيد-19.

