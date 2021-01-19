إنفوجراف: فاكهة التنين.. كنز من الفوائد الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر فاكهة التنين أو الدراجون واحدة من أفضل الفواكه الاستوائية المعروفة بشكلها المميز وفوائدها المذهلة للجسم.

وتنمو فاكهة التنين في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، التي تشمل آسيا وأمريكا اللاتينية، وتتميز الثمرة بشكلها، ولونها الأصفر والأحمر، ولبها الأبيض المليء بالحبيبات الصغيرة.

وتحتوي فاكهة التنين على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف والتأكسد وتقي من الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة كالأمراض السرطانية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والتهابات المفاصل والعديد من الفوائد الأخرى في الإنفوجراف التالي:



