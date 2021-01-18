شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أعراض لسلالة كورونا الجديدة في العين منها رهاب الضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية حديثة عن أن هناك ثلاثة أعراض لسلالة فيروس كورونا الجديدة في العين منها رهاب الضوء وتقرح العين واحمرارها الشديد وفقًا لما نشرته صحفية إكسبريس البريطانية.

أوضحت الدراسة المنشورة فى المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن السلالة الجديدة من فيروس كوورنا المنتشرة بالممكلة المتحدة، أظهرت بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية للفيروس القاتل أن هناك مجموعة من الأعراض غير العادية، في الواقع، مرتبطة بالعين، فيما كان ضيق التنفس الشديد من الأعراض القديمة.

وقال الدكتورة علي ميرزا ​استشاري طب وجراحة العيون في لندن أن من بين المشاكل الأقل شهرة التي يواجهها المرضى رهاب الضوء وتقرح أو حكة في العين، بالإضافة إلى الاحمرار الشديد ورهاب الضوء هو شكل من أشكال الحساسية للضوء وغالبًا ما يرتبط بالصداع، حيث يعاني المصابون من عدم الراحة أو الألم في العين، خاصة عند تشغيل الضوء لأول مرة، مشيرا إلى أن وجود التهاب في العين هو أكثر أعراض العين شيوعًا لفيروس كورونا.

كيفية علاج الأعراض المتعلقة بالعين كيفية علاج الأعراض المتعلقة بالعين

ينصح اسشتارى جراحة العيون بلندن بضرورة الإسرع بعلاج آلام العين بسرعة بمجرد حدوثها، لحتى لا تتضاعف آثار الإصابة بالفيروس، ويصبح الأمر مؤلمًا للغاية ، موضحا أن قطرات العين المرطبة - التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية - يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تخفيف الألم.

وأشار ميرزا إلى أن العلاجات الطبيعية مثل بذور الكتان أو زيت أوميجا 3 الموجود فى الأسماك يحتوي على الاحماض الدهنية الغذائية الهامة التي لها فوائد صحية متعددة، بما في ذلك الوقاية أو العلاج من مشاكل جفاف العين.

أوضح الخبير البريطاني أن حكة العيون لم تصبح ظاهرة شائعة بين مرضى كورونا، فإذا كنت تعاني من احمرار شديد في العين، فقد يكون ذلك علامة على التهاب الملتحمة الفيروسي.

أضاف استشارى جراحة العيون بلندن أن "يجب أن تختفي معظم أعراض العين عندما يغادر الفيروس الجسم، ولكن إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة عادةً، فإن الأمر يستحق التحول إلى النظارات حتى تصبح أعراض كورونا لديك واضحة.

كيفية علاج الأعراض الأخرى

وفقًا لـ هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، فإن أعراض التهاب ملتحمة العين الناتجة عن فيروس (كورونا) كجزء من الأعراض الأخرى مثل: ارتفاع درجة الحرارة، والسعال؛ ولكنها تكون بالعين ومنها:

​احتقان واحمرار العينين.الشعور بوجود جسم غريب وحكة بالعينين.نزول الدموع بكثرة من العينين.

كيف تستجيب للأعراض

ينصح الخبراء فى طب وجراحة العيون بضرورة الكشف المبكر ، فإذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، فقم بإجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بالفيروس أم لا في أقرب وقت ممكن، حتى يمكن التقليل من مضاعفات السلالة الجديدة وأعراضها.