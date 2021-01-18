شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هندى بعد مرور 24 ساعة من تناوله لقاح كوفيشيلد المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحد المستشفيات الهندية التابعة لمقاطعة موراداباد، وفاة شخص بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا، بعد انطلاق أكبر حملة تطعيم شهدتها الهند ضد الفيروس التاجى والتي انطلقت أول أمس السبت، طبقًا لتقرير نشر في شبكة زى نيوز الإخبارية الهندية zeenews.





وكشف المستشفى عن أن أحد المواطنين تلقوا لقاح فيروس كورونا ويبلغ من العمر 46 عامًا، في مقاطعة مقاطعة في في أوتار براديش الهندية، حيث عانى من بعض المضاعفات التي أودت بحياته في غضون 24 ساعة من تلقى التطعيم .

وعانى المواطن الهندى الذى لقى مصرعه من اللقاح، ويدعى ماهيبال سينج، من ضيق في التنفس وعدم ارتياح في الصدر بعد تلقي جرعة من كوفيشيلد، الذي طوره معهد سيروم في الهند.

وتبين أن المتوفى تلقى اللقاح الساعة 12 ظهر السبت الماضى، وبعد مرور 24 ساعة أصيب بألم في الصدر مع ضيق في التنفس.

وأكدت وزارة الصحة الهندية أنها تجرى تحقيقات بالواقعة للتأكد من عدم علاقة اللقاح بالمضاعفات التي لحقت بالمتوفى.

يأتي ذلك بعد أن أكد أحد المراكز الصحية بالهند عن تلقى ما يقرب من 447 شطوى بالردود الأفعال السلبية الناتجة من التطعيم، بعد اليوم الأول من حملة التطعيم في الهند.

وكانت وافقت الهند على لقاحين الأول كوفاكسين، الذى تم تطويره بواسطة Bharat Biotech، والثانى لقاح كوفيشيلد الذي يتم تصنيعه بواسطة معهد سيروم في الهند.

ونجحت الهند في إطلاق أكبر حملة تطعيم عالمية ضد كورونا في تطعيم 191 ألف شخص، من الأطباء والتمريض والعاملين في الخطوط الأمامية.