شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن دوار الحركة والبحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوار والدوخة من المشكلات الصحية التى يتعرض لها الكثيرون ويعتبر دوار الحركة او ما يسمى بدوار البحر من المشاكل المزعجة تظهر أعراض دوار الحركة عندما يتلقى الجهاز العصبي المركزي رسائل متضاربة من الأجهزة الحسية: الأذن الداخلية، والعينين، ومستقبلات ضغط الجلد، والمستقبلات الحسية للعضلات والمفاصل، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن دوار البحر وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

س:ما هى أعراض دوار الحركة؟

الغثيان، التقيؤ، الشحوب، التعرق، سيلان اللعاب، النفس قصير، الدوخة، النعاس، التعرق، الشعور عام بعدم الراحة.

س:كيف يتم تشخيص دوار الحركة؟

للمساعدة في تشخيص دوار الحركة، سيسأل الطبيب عن الأعراض ويكتشف ما الذي يسبب المشكلة عادةً (مثل ركوب قارب أو الطيران في طائرة أو القيادة في سيارة). الاختبارات المعملية ليست ضرورية بشكل عام لتشخيص دوار الحركة.

س:ما هو علاج دوار الحركة؟

عادة ما تتوقف الأعراض المؤلمة لدوار الحركة عندما تتوقف الحركة المسببة له. لكن هذا ليس صحيحا دائما، هناك أشخاص يعانون من الأعراض لعدة أيام بعد انتهاء الرحلة.

1:أحد الاقتراحات الشائعة هو النظر ببساطة من نافذة السيارة المتحركة والتحديق نحو الأفق في اتجاه السفر، يساعد هذا على إعادة توجيه الإحساس الداخلي بالتوازن من خلال توفير إعادة تأكيد بصري للحركة.

2:إبقاء العيون مغلقة وقيلولة

في الليل، أو في سفينة بدون نوافذ، من المفيد أن يغلق المرء عينيه، أو يأخذ قيلولة إذا أمكن، هذا يحل تعارض الإدخال بين العين والأذن الداخلية.

3:مضغ العلكة

يعد مضغ العلكة طريقة بسيطة للحد من دوار الحركة، حيث يعتبر المضغ من الطرق البسيطة للتخفيف من دوار السيارة العادي والخفيف، لمضغ العلكة فعالية خارقة في تقليل دوار السيارة لدى المصابين.

4:هواء نقي

يمكن للهواء النقي البارد أيضًا أن يخفف دوار الحركة بشكل طفيف ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون هذا مرتبطًا بتجنب الروائح الكريهة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الغثيان.

5:زنجبيل

تم العثور على الزنجبيل للحد من دوار الحركة، يتوفر هذا في شكل أقراص، أو يمكن مضغ جذع جديد من الزنجبيل لتخفيف الأعراض، وهناك بعض الجدل حول ما إذا كان المضغ أو الزنجبيل هو الذي يساعد.