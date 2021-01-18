كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 07:14 صباحاً - جدول المحتوى

1.القرفة للحامل في الشهر التاسع

2.كمية القرفة التي تتناولها الحامل في الشهر التاسع

3.طريقة تناول القرفة للحامل في الشهر التاسع

4.الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول القرفة خلال الشهر التاسع من الحمل

5.الأعراض الجانبية للقرفة خلال الشهر التاسع من الحمل

6.الفوائد الصحية للقرفة للحامل

7. أنواع القرفة

فوائد شرب القرفة للحامل بالشهر التاسع، القرفة للحامل في الشهر التاسع، القرفة من التوابل الشائعة التي استخدمت لعدة قرون كمصدر رئيسي للطبخ والأدوية العشبية. وهي مصنوعة من لحاء أشجار القرفة التي تتميز برائحتها الغزيرة، ومذاقها الحلو الحار يجعلها مكونًا واسع الانتشار في الأطباق والمشروبات والحلويات، ومن خلال الدكتورة هند مأمون خبيرة التغذية توضح لنا فوائد شرب القرفة للحامل بالشهر التاسع والكمية المسموح بها واستخدامات القرفة خلال الشهر التاسع.

1.القرفة للحامل في الشهر التاسع

للحامل



على الرغم من أن المرأة الحامل يمكن أن تأكل الأطعمة التي تحتوي على القرفة كعنصر منكه، إلا أن معظم الأطباء ينصحون بعدم تناول المكملات التي تحتوي على القرفة بكثرة أثناء الحمل ،يمكن استخدام القرفة للحامل في الشهر التاسع عندما يكون لها حدود كمذاق أو كعامل منكه، بحيث تكون الحامل في وضع آمن، فتناول كميات كبيرة من القرفة يمكن أن يضرها ،لها فوائد مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة وعامل تنظيم نسبة السكر في الدم وعامل النكهة الطبيعية.

على الرغم من أن القرفة لها العديد من الفوائد الصحية، إلا أنها تسبب أيضًا آثارًا جانبية خطيرة عند تناولها بكميات أكبر، حيث تعمل على خفض مستوى الجلوكوز في الدم وتمنع تجلط الدم، ويجب على النساء الحوامل اللواتي يتناولن أدوية السكري ومخففات الدم توخي الحذر الشديد، خاصةً أثناء الجراحة ،كما تحفز القرفة تدفق الدورة الشهرية، ويمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة منها إلى حدوث إجهاض ،لذا، إذا كنت تتساءلين هل القرفة مفيدة للحمل، فالجواب هو نعم ولكن ذلك يعتمد على مقدار ما تأكلينه ،قد تصبح الخصائص الجيدة للقرفة ضارة للمرأة الحامل في الشهر التاسع، لذا فإن تجنب المكملات والأطعمة المحملة بالقرفة فكرة جيدة. كما أنه من الأفضل للمرأة التي تعاني من صعوبة الحمل تجنب القرفة تمامًا.

2. كمية القرفة التي تتناولها الحامل في الشهر التاسع

أثناء الحمل

لا توجد دراسات تثبت وجود كمية آمنة من القرفة أثناء الحمل.

تشير الدراسات العامة التي أجريت على البالغين العاديين إلى أن الجرعة تتراوح بين 1 و1.5 جرام من لحاء القرفة يوميًا.

يمكن للبالغين الأصحاء تحمل هذا كثيرًا دون آثار جانبية.

نظرًا لعدم تقييم العديد من الدراسات سلامة القرفة أثناء الحمل، فإن معظم المخاطر المعروفة لا تزال نظرية، بناءً على ما هو معروف عن بعض مكوناتها.

من الخطورة تناول كميات من القرفة للحامل في الشهر التاسع، حيث يوجد قلق أكبر من عدم وجود نظام متطور لإزالة السموم من الجنين وإزالة المواد الضارة. إنها حساسة للسموم الموجودة في الغذاء والدواء.

3.طريقة تناول القرفة للحامل في الشهر التاسع

القرفة

لا ينصح الحوامل بتناول كميات كبيرة من القرفة يومياً.

لا مانع من تناول القليل من القرفة أو أقل من نصف ملعقة صغيرة.

يمكن استخدام القرفة في الطهي للحصول على نكهة غنية في أطباق مثل الفول والبرياني.

وجودها في الحلويات والفطائر وغيرها من منتجات المخابز صغير بما يكفي لعدم التسبب في أي ضرر للجنين.

شاي القرفة أثناء الحمل مفيد أيضًا من وقت لآخر، كما تحتوي القرفة أيضًا على زيوت يمكن أن تشكل خطرًا على الجنين، حتى أنها يمكن أن تسبب الإجهاض، لذلك من الأفضل التوقف عن العلاج بالروائح التي تستخدم زيوت القرفة الأساسية أثناء الحمل.

4.الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول القرفة خلال الشهر التاسع من الحمل

حالات الحمل

لا تستخدمي القرفة إذا كنت تعانين من عدم تحملها أو تعانين من مشاكل في الولادة.

يُنصح باستخدام قرفة سيلان للطهي لنكهتها الخفيفة.

تجنب استهلاك التوابل ذات الجودة الرديئة أو منتهية الصلاحية.

في حالات الحمل عالية الخطورة، يجب تجنب خطر الإجهاض تمامًا.

يجب استبدال الوصفات التجميلية التي تحتوي على القرفة بمكونات أخرى، حيث يعتبر زيت القرفة الأساسي ضارًا أثناء الحمل.

5.الأعراض الجانبية للقرفة خلال الشهر التاسع من الحمل

القرفة

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول القرفة إلى تعطيل تنظيم الجلوكوز أثناء الحمل. لقد لوحظ أن تناول ما يصل إلى 6 جرامات يوميًا يمكن أن يخفض متوسط مستوى الجلوكوز في مصل الصيام لدى مرضى السكري في أقل من 40 يومًا،

يمكن أن يسبب مشاكل للنساء اللاتي يخضعن لعملية قيصرية، كما يمكن أن يسبب مشاكل في السيطرة على نسبة السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها.

حتى لو كنت تخططين لولادة طبيعية، فقد تقلقين إذا واجهت مضاعفات تتطلب عملية طارئة.

إذا كنت تتناولين مميعات الدم، يمكن أن تزيد القرفة من خطر النزيف.

في حالة الحاجة إلى جراحة طارئة أو ولادة قيصرية أثناء الولادة، فإن القرفة في النظام تزيد من خطر النزيف.

إذا كنت تعانين من مميعات الدم مثل مضادات الصفائح الدموية أو مضادات التخثر، يمكن للقرفة أن تقلل من عدد الصفائح الدموية، لذلك ينصح الأطباء بتجنب القرفة قبل أسابيع قليلة من أي عملية جراحية.

إذا كنت تتناولين نوعًا من الأدوية، فقد تتداخل القرفة معه وتسبب مضاعفات.

كما لوحظ في بعض أدوية السكري أن القرفة لها دور في وظيفة الدواء، وبما أنه لا توجد أدوية معروفة في هذا الصدد، استشيري طبيبك قبل تناولها أثناء الحمل.

حساسية القرفة هي أكثر أنواع حساسية التوابل شيوعًا لدى الأشخاص، وبما أن الحمل يجعلك حساسة تجاه بعض الأطعمة، فابحثي عن علامات مثل الإحساس بالحرقان في الفم أو التهاب اللسان أو الخدين أو الحلق عند تناول القرفة. إذا وجدته، فتوقفي عن تناولها على الفور.

يقترح العديد من الأطباء الحد من استخدام القرفة أثناء الحمل.

6.الفوائد الصحية للقرفة للحامل

القرفة

تحتوي القرفة على العديد من الفوائد الصحية، وهي كالتالي:

مضادات الأكسدة الطبيعية

تعتبر القرفة من بين الأعشاب الأكثر قيمة، لأنها غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول.

تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة أضرار الجذور الحرة التي تلحق بالجسم، وتعزز الصحة، كما تلعب دورًا في مكافحة العدوى التي تسببها الفطريات والبكتيريا والطفيليات.

لمرض السكري أثناء الحمل

يحتوي لحاء القرفة على مكونات نشطة يمكنها تنظيم مستويات السكر في الدم.

عند تناوله بكميات صغيرة مع الطعام، يمكن أن يتحكم في مستويات السكر في الدم لدى النساء المصابات بسكري الحمل.

ومع ذلك، فإن دوره في علاجات ما قبل السكري يحتاج إلى مزيد من البحث.

عامل النكهة الطبيعية

تأتي القرفة في مجموعة متنوعة من الأذواق والروائح، مما يجعلها بديلاً ممتازًا لعوامل النكهة الاصطناعية في مستحضرات الطعام.

القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات

من المعروف أن العوامل المضادة للالتهابات الموجودة في أنواع معينة من القرفة مثل كاسيا تحارب الإنزيمات التي تؤدي إلى التهاب في الجسم.

عند تناولها مع الطعام، يمكن أن تخفف من آلام المفاصل وتورم الجسم لإعطاء الجسم الراحة.

القرفة تخفض ضغط الدم

الاستهلاك المنتظم للقرفة في الطعام يعمل على ضبط ضغط الدم، وهو أمر جيد للوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل.

تقلل من خطر الإصابة بالارتجاع أثناء الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم.

يمكن تجنبه عن طريق تضمين القرفة في نظامك الغذائي.

القرفة لها فوائد غذائية

تحتوي القرفة على الكثير من الكربوهيدرات والأحماض الدهنية المشبعة.

غنية بفيتامينات C وE مع النياسين

خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكولين والبيريدوكسين وحمض البانتوثنيك.

كما أنها تتكون من معادن أثرية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد والمنغنيز والزنك.

7.أنواع القرفة

أنواع القرفة

يوجد العديد من أنواع القرفة، ومنها:

القرفة الصينية: وتسمى أيضًا بالتوابل الهندية، ولها طعم ورائحة حادة.

قرفة سيلان: مصدرها سيلان والبرازيل والهند وإندونيسيا، وهي من التوابل الحلوة التي تعطي طعمًا حارًا ولها نكهة لطيفة ورائعة.

قرفة مالابار: لها طعم حار لكن مرّ قليلاً.