شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 8 أنظمة غذائية شائعة لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة لإنقاص الوزن، البعض منها لتقليل معدل السعرات الحرارية وأخرى لتقليل الكربوهيدرات أو الدهون وغيرها، وقد يكون الاختيار بين الأنظمة الغذائية العديدة لإنقاص الوزن أمر صعب ومحير للغاية خاصة إذا لم يكن دراية بها وبفوائدها لاختيار الأفضل بالنسبة لك، كما لا يوجد نظام غذائى واحد يناسب الجميع حيث يختلف كل فرد عن الأخر وما يصلح لك لا يناسب غيرك، وفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا "timesofindia".

فيما يلى.. الأنظمة الغذائية الشائعة لإنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة:1- نظام الصيام المتقطع

اكتسب هذا النظام الغذائى شعبية كبيرة فى السنوات القليلة الماضية، وهو قائم على استهلاك جميع السعرات الحرارية فى إطار زمنى محدود، حيث يساعد الحد من تناول السعرات الحرارية فى فقدان الوزن، ويسمح هذا النظام بشرب الماء وخل التفاح المخفف والقهوة أو الشاى غير المحلى بملعقة من الحليب.

2- كيتو دايت

يسمح هذا النظام الغذائي بالتقليل من تناول الكربوهيدرات حتى يتسنى للجسم بحرق الدهون المخزنة والحصول على الطاقة اللازمة وهو ما يؤدى إلى فقدان الوزن، ويتيح هذا النظام بتناول المصادر الصحية للدهون مثل الأفوكادو وجوز الهند والمكسرات البرازيلية والبذور والأسماك الزيتية وزيت الزيتون، ولكن نظرًا لارتفاع نسبة الدهون فيه لا يُنصح الأشخاص باتباع هذا النظام الغذائى لفترة طويلة لأنه قد يكون ضارًا بالكلى وللنساء الحوامل والذين يعانون من ارتفاع الكولسترول.

3- حمية البحر المتوسط

تم اختياره كأفضل نظام غذائى شامل فى 2020 للعام الرابع على التوالي، حيث يعتمد على نمط الأكل التقليدى لبلدان البحر الأبيض المتوسط، وينصب التركيز فيه على إضافة المزيد من المنتجات الخضراء والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيوت الزيتون، ويقتصر استهلاك الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء على أساس أسبوعى، بينما يتم استهلاك منتجات الألبان باعتدال، حيث يُقلل هذا النظام الغذائى من خطر الإصابة بالسكر وأمراض القلب.

4- النظام الغذائى النباتى

يقيد هذا النظام الغذائى النباتى استهلاك جميع المنتجات الحيوانية لأسباب أخلاقية أو بيئية أو صحية، فهو نظام غذائى أكثر صرامة لأنه بجانب تقييد تناول اللحوم، يمتنع فيه الناس عن تناول منتجات الألبان والبيض والمنتجات المشتقة من الحيوانات مثل العسل، ويمنح هذا النظام نسبة كبيرة من الشبع كما يعمل على الوقاية من السرطان وأمراض القلب.

5- نظام داش

يعتبر هذا النظام الغذائى هو ثانى أفضل الأنظمة الغذائية فى العام المنقضى 2020 بعد حمية البحر المتوسط، وهو مفيد للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه وكذلك لإنقاص الوزن، حيث يوصى هذا النظام بتناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون، كما يحتوى على نسبة منخفضة من الملح واللحوم الحمراء والسكريات المضافة والدهون.

6- حمية باليو

يركز هذا النظام الغذائى على الأطعمة الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والخضروات والفواكه والمكسرات والبذور، وتفادى تناول الأطعمة المصنعة والسكر ومنتجات الألبان والحبوب، ويمكن أن يساعد هذا النظام في تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

7- حمية الأيورفيدا

يعتمد نظام الأيورفيدا على تناول الأطعمة النباتية قليلة الدسم، حيث يحظر هذا النظام اللحوم تمامًا والأطعمة المكررة والمعالجة، بل يعتمد على تناول الفواكه الموسمية الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات المجففة والبذور والعسل والأعشاب الطازجة والحليب، فهو يُقلل من خطر الإصابة بمرض السكر والسرطان لأنه يشتمل على الأطعمة الغنية بالألياف.

8- حمية غذائية نيئة

فى هذا النظام الغذائى يتناول الشخص الأطعمة والمشروبات العضوية، حيث يعتقد مستخدمى هذا النظام الغذائي أن تسخين الطعام يفقده العناصر الغذائية الصحية ويقتل الإنزيمات الطبيعية الموجودة فيه، هذا النظام الغذائى ليس له أى آثار جانبية ولكن اتباعه لفترة طويلة قد يؤدى إلى حدوث نقص بالعناصر الغذائية مثل البروتينات وبعض الفيتامينات والمعادن.