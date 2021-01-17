شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد فى الحفاظ على هرموناتك.. السمك والبيض أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في العديد من الوظائف داخل جسم الإنسان، لذا فالحفاظ عليها فى مستوياتها الطبيعية يعود على الصحة العامة للفرد، فبعض الهرمونات مسئولة عن الشعور بالسعادة والحزن وغيرها من الحالة المزاجية، ونتناول خلال السطور التالية أبرز الأطعمة التي تحافظ على مستويات الهرمونات داخل جسدك، وفقًا لتقرير نشر في شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

1. تناول البيض

يعتبر البيض من الأطعمة المهمة، نظرًا لأنه مصدر غني للبروتين، فهو غذاء ممتلئ ويمكن أن يساعد في خفض السعرات الحرارية بشكل صحي.



البيض

2.المأكولات البحرية

يعتبر المأكولات البحرية مصدرا غنيا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه المغذيات ضرورية للجسم حيث يمكنها تحسين صحة العين وتعزيز الوظيفة الإدراكية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



المأكولات البحرية

3. الخضراوات الغنية بالألياف

لابد من تناول الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي والمساعدة الصحية في إدارة الوزن، وأبرزها الخضراوات والفواكة.



استهلك الألياف

4.تجنب المشروبات الغازية

حاول تجنب أو الحد من تناول السكر قدر الإمكان من خلال استخدم بدائل السكر مثل العسل، ولابد من تجنب الإفراط في العديد من المشروبات الضارة مثل الصودا والمشروبات الغازية والعصائر.



السكريات

5.احسب السعرات الحرارية فى يومك

عليك أن تتبع طرق سليمة للتحكم في الوزن بشكل صحي، فاستهلك عدد السعرات الحرارية المناسبة لجسمك أيضًا، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك الغذائي والتى تحافظ على رطوبة الجسم