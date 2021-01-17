خطوات تدريب الطفل على النوم في غرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 04:37 مساءً -

من ضمن المشاكل الى تواجهها الأم هي مشكلة عدم نوم الطفل في غرفته، هذه المشكلة تسبب التعب للأم واحيانا للأسرة، وفقا لمدرسة هارفرد الطبية Harvard medical school فعدم النوم أو قلّته يسبب ضعفا في إطلاق الأحكام، تقلّب المزاج، القدرة على الاستيعاب وحفظ المعلومات وقد يؤدي الى خطورة التعرض للحوادث، هذا على المدى القريب، أما المدى البعيد فقد يؤدي الى مشاكل صحية منها البدانة، السكر، أمراض القلب. ولتجنب كل التبعات غير الصحية، على الأم أن تحافظ على معدل ساعات نومها وكذلك ساعات نوم طفلها بتدريبه منذ سن مبكرة على النوم بغرفته.

عن الخطوات التي على الأم اتباعها لتدريب الطفل على النوم في غرفته نقدم لك التالي:

- اجعلي من غرفة طفلك مكانا مريحا له فما يناسب طفل لا يناسب الآخر، فمثلا بعض الأطفال يرتاحون للهدوء التام والبعض الآخر يفضل الاستماع لبعض الأصوات.

- تحدثي مع طفلك مسبقا على التغير الذي سيحدث وانه سيبدأ في النوم بغرفته. استمعي لمخاوفه ولا تحجّميها واظهري مواساتك له. إن بدأ طفلك بالاحتجاج، لا تغضبي بل كوني حاسمة بهدوء بأنك تريدينه أن ينام بغرفته.

- لا تتعجلي الأمور وقيّمي الفترة الزمنة التي لم ينك بها طفلك بمفرده، فمثلا إن كان طفلك ينام في غرفتك طوال الوقت فأنه سيحتاج لوقت أطول ليتدرب على النوم بمفرده فكوني صبورة.

- ابدئي بتطبيق نظام نوم صحي يوميا كأن يشمل وجبة العشاء، حمام، حكاية قبل النوم ثم النوم. هذا سيساعد طفلك على الاستعداد نفسيا والتدريب.

- حافظي على الاستمرارية لان عدم الانتظام سيعطي انطباعا بأنك غير جادة ويفتح مجالا لطفلك بان يحتج ويتمرد.

- كافئي طفلك في اليوم التالي إن تمكن من النوم بغرفته فهذا سيشجعه على الاستمرار.