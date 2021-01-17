خلطة الترمس الفعالة لعلاج سيلوليت البطن والفخذين

بيروت - نادين محمد - تعاني شريحة كبيرة من السيدات من علامات التمدد وسيلوليت البشرة، وهي عبارة عن تشققات في الجلد تظهر في أماكن مختلفة من الجسم خاصة في منطقة الذراعين والفخذين، تقف عائقاً أمام جمال الجسم وتسبب حالة من عدم الرضا، وللتخلص من هذه العلامات بطريقة آمنة وفعالة تابعي هذا المقال.

أسباب ظهور علامات التمدد أو الـسيلوليت



الزيادة في الوزن أو النقصان يؤثر في طبقات الجلد فتظهر علامات تمدد الجسم.

استخدام الكورتيزون للعلاج لفترات طويلة

عدم شرب كميات كافية من الماء بشكل يومي

عدم ترطيب البشرة والعناية بها بشكل منتظم

تظهر مع الحمل نتيجة تغيير في الهرمات والضغط على طبقات الجلد الخارجية

ممارسة التمارين الرياضية العنيفة

التغيرات التي تحدث في سن المراهقة

وصفة القهوة للتخلص من الـسيلوليت أو علامات التمدد



المكونات

ملعقة ترمس مطحون

ملعقة قهوة

نصف ملعقة زنجبيل

ملعقة زيت زيتون

عصرة ليمون

طريقة الإعداد والتطبيق

اخلطي المكونات السابقة جيداً مع بعض حتى تحصلي على عجينة متماسكة

قومي بتطبيق الخليط على المناطق المصابة بالخطوط البيضاء

اتركي الخليط لمدة ساعة ويمكنك لف المنطقة بغطاء بلاستيك ثم اغسليها بالماء الفاتر

احرصي على تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوعين وستحصلين على نتائج مرضية.

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