الجزائر تحدد موعد تسلم نصف مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول جزائري استعداد بلاده لتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لكورونا، قبل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني.

وفي حوار له مع الإذاعة الحكومية، قال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار: "عملية التلقيح ستنطلق مباشرة بعد استلام الشحنة الأولى"، مؤكدا "جاهزية 8 آلاف مركز صحي للشروع في حملة التلقيح، ويمكن زيادة عدد المراكز حسب الحاجة، بالإضافة إلى مراكز صحية متنقلة ستخصص لتلقيح سكان مناطق الظل".



وعن اللقاح الصيني، قال فورار " إن كمية الشحنة الأولى للقاح الصيني غير معلومة حتى الآن والمحادثات متواصلة مع الجانب الصيني".

وطمأن فورار المتخوفين من تلقي اللقاح، وشدد على أن مصالح وزارة الصحة ستشرع في حشد كل عمال الصحة المعنيين للمشاركة في حملة التلقيح ضد كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية إجمالا نحو 104 آلاف إصابة بكورونا و2831 حالة وفاة.