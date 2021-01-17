وفيات يناير بكورونا في إسرائيل تهدد بتمديد القيود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إسرائيل 602 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الشهر الجاري مع تواصل الارتفاع بالإصابات.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الأحد، إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة يوم السبت وحده، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 3943 وفاة.

ويستمر الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس رغم الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، في تقرير تلقته ”الخليج 365” إنها سجلت 8013 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة وصل إلى 541 ألفا و864 حالة بينها 82 ألفا و551 إصابة نشطة.

وتابعت وزارة الصحة أن 1082 شخصا وصفت إصابتهم بالخطيرة و246 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن 2 مليون و27 ألفا و835 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وأن 205 ألفا و579 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: "نخوض حاليًا سباقًا محتدمًا بين تفشي المرض ذي السلالات المتحورة منه وبين التطعيمات، وأعتقد أنه إذا لاقينا التعاون من جميع مواطني إسرائيل فسنكسب هذا السباق".

وأضاف: "نقوم بجلب المزيد من اللقاحات وآمل بأننا سنتمكن اليوم من تطعيم حوالي 200 ألف شخص وهكذا سنستمر على مدار هذا الأسبوع، بغية السماح بالفتح التدريجي، من خلال جواز السفر الأخضر، لأجزاء من الاقتصاد والحياة، حتى نفتحها بأكملها".

ولفت نتنياهو إلى إمكانية تمديد الإغلاق المشدد في حال تواصل الارتفاع بأعداد الإصابات.

وقال: "سنجري تقييما بشأن معدل الإصابات وما إذا كان من اللازم تمديد فترة القيود، على أن نتخذ هذا القرار في جلسة الحكومة التي ستُعقد في يوم الثلاثاء أو في يوم الأربعاء حسب أقصى تقدير وسنعلن عن موعدها بشكل مناسب".