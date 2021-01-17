رغم طوارئ كورونا.. إيطاليا تعيد فتح المتاحف بـ"المناطق الصفراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيطاليا أنها ستسمح للمتاحف في بعض أنحاء البلاد بإعادة فتح أبوابها ابتداء من الاثنين، بما في ذلك مدينة بومبي الرومانية القديمة.

ويُسمح بإعادة الفتح فقط في "المناطق الصفراء"، وهي المناطق المصنفة على أنها تتعرض لأقل مستوى من مخاطر فيروس كورونا ضمن نظام الحكومة ذي الـ3 مستويات لمخاطر الوباء والقيود المتعلقة به.



ووقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مرسوما يخفف من القواعد المعمول بها في المتاحف، ويمكن لتلك الموجودة في "المناطق الصفراء" فتح أبوابها الآن من الاثنين إلى الجمعة.

وهذا يعني أن متنزه بومبي الأثري، الواقع في إقليم كامبانيا الجنوبي، يمكنه استقبال الزوار لمشاهدة الآثار بدءا من غد الاثنين. وكان قد تم إغلاقه منذ شهور.

وتقع المدينة القديمة على خليج نابولي وعند سفح جبل فيزوف، وكانت عدة ثورات بركانية في عام 79 ميلاديا قد دفنت بومبي في الرماد والطين والحمم البركانية. وتم إعادة اكتشافها فقط في القرن الثامن عشر.

وسجلت إيطاليا نحو 81 ألفا و800 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد قبل نحو عام، وهي صاحبة ثاني أعلى حصيلة للوفيات في أوروبا.

وتسري حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا حتى 30 أبريل/ نيسان، وتمنح الحكومة سلطات استثنائية لتجاوز البيروقراطية العادية لتطبيق تدابير الصحة العامة.