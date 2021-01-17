شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تاس: مصر تجرى تجارب سريرية للقاح الروسى سبوتنيك v لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن مصر تجرى حاليا تجارب على اللقاح الروسى سبوتنيك v لفيروس كورونا، موضحة أن خبراء من وزارة الصحة والسكان في مصر يجرون تجارب ذات أولوية للقاح الروسيSputnik V

وأضافت الوكالة "حاليا، تجري لجنة البحوث بوزارة الصحة تجارب سريرية للقاح سبوتنيكv"، حيث يعتبر اللقاح الروسي حاليًا من أولويات البحث، لاسيما بالنظر إلى أن مواصفاته من وجهة نظر الإنتاج مشابهة جدًا لمنتج لقاح استرازينيكا AstraZeneca.

وفقًا للمسئولين المصريين، ستتيح التجارب السريرية الحصول على معلومات حول مزايا اللقاحات المختلفة، مضيفين، "أجرت مصر بالفعل تجارب سريرية للقاح سينوفارم الصيني الصنع شارك فيها 3000 متطوع".

في 14 يناير، أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة أن روسيا مستعدة لتزويد مصر بلقاح سبوتنيك Sputnik V ، وتسليم تكنولوجيا الإنتاج.

وأضافت الوكالة، تم تسجيل لقاح سينوفارم Sinopharm في مصر في وقت سابق، كشفت القاهرة أن العديد من اللقاحات الأخرى تخضع لتجارب سريرية، بما في ذلك لقاح مطور محليًا

وعلى صعيد آخر قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الرئيس الغيني ألفا كوندي تلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا Sputnik V ليصبح أول زعيم أفريقي يختاره.

ونقلت فرانس برس أن "العديد من أعضاء الحكومة الآخرين الذين لم يصابوا بالفيروس حتى الآن تم تطعيمهم خلال الأسبوعين الماضيين".

وذكرت بوابة غينيا الإخبارية أن التلفزيون الغيني أذاع يوم الجمعة كيف تلقى الرئيس ألفا كوندي ضربة سريعة في قصر سيخوتورية بالعاصمة، ورد أن الرئيس يعطي مثالاً لمواطني البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

كانت مجموعة من كبار المسؤولين في غينيا إلى جانب وزير الدولة لشؤون الرئاسة والدفاع الوطني محمد ديان أول من حصل على لقاح سبوتنيك Sputnik V في 30 ديسمبر.

أصبحت غينيا أول دولة في إفريقيا بدأت في استخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V

وأشار سوري كيرا، إلى أن التطعيم بدأ على أساس تجريبي، موضحا، "من المتوقع أن يزيد عدد جرعات اللقاح عن 2.5 مليون قبل نهاية الربع الأول، مما سيمكننا من تلقيح عدد لا بأس به من الناس، وبالتأكيد أولئك الذين يريدون ذلك، دون تحديد ما إذا كانت الجرعات تتكون فقط من الروسي.