محمد الفلاح - مفاجأة من الصين.. كورونا يصل إلى الآيس كريم

الأحد 17 يناير 2021

أعلنت السلطات الصحية في الصين، تلوث حلوى "الآيس كريم" بفيروس كورونا المستجد، بعد تحليل 3 عينات منه في مدينة تيانجين شرقي البلاد.



وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية أن الآيس كريم الذي وجد ملوثا بالفيروس، الخميس، مصنوع محليا، لكن استخدمت في تحضيره مكونات من كل من أوكرانيا ونيوزيلندا.

وكشفت الشركة المصنعة أنها أنتجت 4836 صندوقا من الآيس كريم مؤخرا، بيعت منها 1812 إلى مقاطعات مختلفة، فيما أطلقت السلطات المحلية في تيانجين حملة لإغلاق مخازن تبريد المنتج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، سحبت السلطات 2089 صندوقا من الآيس كريم، يحتوي كل واحد على 6 عبوات بوزن 450 جراما لكل عبوة، فيما يجري تتبع باقي الشحنة.

وأكدت أن معظم الصناديق التي دخلت السوق لم تصل بعد إلى المستهلكين.

وطلبت السلطات الصحية من سكان تيانجين الذين اشتروا الآيس كريم بمتابعة حالتهم الصحية، والإبلاغ عن أي أعراض قد تطرأ عليهم.

كما تم إخضاع موظفي الشركة المنتجة البالغ عددهم 1662 للحجر الصحي، وأجروا اختبارا الخميس بعد توجيهات من مركز تيانجين للسيطرة على الأمراض.

وقال ستيفن غريفين عالم الفيروسات بجامعة ليدز، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن "درجة الحرارة المنخفضة التي تم تخزين الآيس كريم بها، واحتوائه على دهون، يمكن أن يفسرا سبب بقاء فيروس كورونا حيا به".

وأضاف: "من المحتمل أن يكون التلوث قد جاء من شخص"، لكنه أوضح أن "الأمر لا يبدو مقلقا".