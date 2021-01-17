شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لالتهاب الحلق.. منها خل التفاح والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الناس من التهاب الحلق، وتشمل بعض الأعراض الشائعة لالتهاب الحلق الألم أو التهيج أو الحكة، ويؤدي تفاقم الأعراض أيضًا إلى عدم الراحة في أنشطة مثل البلع والتحدث، ولكن في أغلب الأحيان، من السهل التعامل مع مشكلة التهاب الحلق والتغلب عليها، وفى خلال التقرير التالى نرصد علاج التهاب الحلق بالعديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن العثور عليها بسهولة في المنزل، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية timesnownews وهي:

طرق منزلية لعلاج التهاب الحلقالماء المالح

منذ فترة طويلة جدًا، كانت الغرغرة بالماء المالح وسيلة فعالة لعلاج التهاب الحلق، بصرف النظر عن تكسير المخاط، يمكن أن يساعد أيضًا في قتل البكتيريا في الحلق، امزج بعض الملح بالماء الدافئ والغرغرة للراحة.



الماء المالح

خل التفاح

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للميكروبات والبكتيريا لخل التفاح، في تخفيف أعراض التهاب الحلق عن طريق تكسير المخاط وقتل البكتيريا الموجودة في الحلق.



خل التفاح

العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الحلق، وبالتالي تعزيز الألم وتخفيف التهيج، يمكنك إضافة القليل من العسل في الماء الدافئ وشربه لتسكين الحلق.



العسل

شاي البابونج

تناول الطعام والشراب يمكن أن يساعد في تخفيف الحلق، يحتوي على فراغات وفراشات.



شاي البابونج

الليمون

تحتوي ثمار الحمضيات مثل الليمون على حمض الستريك الذي يمكن أن يساعد في تكسير المخاط وتوفير الراحة للحلق، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد فيتامين C الموجود فيه على تعزيز جهاز المناعة في الجسم، يمكنك شرب مزيج من الماء الدافئ وعصير الليمون كل صباح للراحة.