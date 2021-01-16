تجربتي مع رجيم الماء والتوست والعسل لخسارة 4 كيلو في 5 ايام 

بيروت - نادين محمد - ساعدتني تجربتي مع رجيم الماء والتوست والعسل على خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في اقل من اسبوع. وتعرفت اليها عن طريق كتاب ألفه خبير تغذية شهير. قرأت الكثير من صفحاته التي تتحدث عن حميات مختلفة تساعد على تخسيس ونحت الجسم واستعادة الرشاقة. واخترت بدء تجربتي مع حمية التوست والماء والعسل لأنها غير قاسية وتحتوي على الكثير من المغذيات وتساعد على خسارة الوزن في مدة قصيرة جداً.

برنامج الرجيم

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عرفت من خلال تجربتي مع رجيم الماء والتوست والعسل السريع انه يمكن خسارة 4 الى 5 كيلوغرامات. ولهذا كان علي تطبيقه لمدة لا تزيد عن 5 ايام.

اليوم الاول

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الساعة 8 صباحاً. واظبت على تناول كوب من الماء، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنع من الحبوب الكاملة مع القليل من الجبنة او ملعقة وسط من العسل الطبيعي.

الساعة 10. كوب ماء، ثمرة موز كبيرة.

الساعة 12. كوب ماء، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى وخفيف الدسم.

الساعة 2. كوب ماء، علبة تونة بالماء مع القليل من زيت الزيتون الطبيعي، طبق متوسط الحجم من السلطة، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الساعة 6. كوب ماء كبير مع حبة من فاكهة موسمية.

الساع 8. كوب ماء كبير، حبة بطاطا مسلوقة او مشوية متوسطة الحجم، طبق من السلطة مع صلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

قبل النوم بساعة واحدة يجب شرب كوب ماء كبير.

اليوم الثاني

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الساعة 8. كوب ماء مع قطعة توست متوسطة الحجم وملعقة وسط من العسل الطبيعي.

الساعة 10. كوب ماء كبير، حبة تفاح او اي فاكهة موسمية قليلة السكر.

الساعة 12. كوب ماء كبير، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق سلطة مشكلة متوسط الحجم.

الساعة 4. طبق من الخضار المشوية او المطهوة من دون زيوت، حبة فاكهة موسمية متوسطة الحجم.

الساعة 8 علبة تونة بالماء مع القليل من زيت الزيتون من دون ملح، طبق سلطة او شوربة محضرة من دون دسم. ويمكن شرب كوب كبيرمن الماء قبل النوم بساعة واحدة او ساعتين.

اليوم الثالث

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الساعة 8. كوب ماء مع قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص وملعقة وسط من العسل.

الساعة 10. كوب من عصير البرتقال الطازج الطبيعي.

الساعة 12. قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم.

الساعة 2. علبة تونة بالماء مع رشة من زيت الزيتون، طبق كبير من سلطة الخضار الخضراء.

الساعة 6. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

الساعة 8. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دسم، طبق سلطة يحتوي على خضار مشكلة او فتوش او تبولة.

كوب ماء كبير النوم بساعة او ساعتين.

اليوم الرابع

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الساعة 8. كوب ماء كبير، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة متوسطة من العسل.

الساعة 12. طبق من الخضار المطهوة على البخار اوالمشوية.

الساعة 2. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من السلطة مع صلصة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

الساعة 4. حبة تفاح او اي فاكهة موسمية، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

الساعة 8. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق صغير من السلطة.

الساعة 10 كوب ماء كبير.

اليوم الخامس

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الساعة 8 كوب ماء مع قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة وملعقة وسط من العسل.

الساعة 10 حبة من فاكهة موسمية قليلة السكر.

الساعة 12. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من الجبنة.

الساعة 2. طبق شوربة محضرة من دون دهون، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

الساعة 4. ملعقة طعام من المربى المحضر منزلياً.

الساعة 6. قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم.

الشاعة 8 مساء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق سلطة مشكل.

قبل النوم بساعة واحدة كوب ماء كبير. وبانتهاء اليوم الأخير لاحظت انني خسرت الكثير من الوزن بفضل رجيم الماء والتوست والعسل.

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