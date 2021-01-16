شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تبدأ أكبر حملة تطعيمات لكورونا فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهند اليوم أكبر حملة تطعيم في العالم أجمع بلقاحات كورونا، حيث أطلق رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي البرنامج الذي يهدف إلى تطعيم أكثر من 1.3 مليار شخص ضد الفيروس، وأشاد بالعاملين في الخطوط الأمامية من الأطباء والتمريض الذين سيكونون أول من يتلقى اللقاحات، بحسب ما ذكر موقع "BBC".

ويأتي ذلك في الوقت الذى سجلت فيه الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تم شحن ملايين الجرعات من لقاحين معتمدين - كوفيشيلد وكوفاكسين - في جميع أنحاء الهند في الأيام التي سبقت بدء الحملة.

وقال رئيس الوزراء الهندي، صباح السبت: "نحن نطلق أكبر حملة تطعيم في العالم، وهذا يظهر للعالم قدرتنا"، وأن الهند مستعدة جيدًا لتطعيم سكانها بمساعدة أحد التطبيقات، مما سيساعد الحكومة على تتبع الحملة وضمان عدم استبعاد أي شخص.

وتحدث رئيس الوزراء مطولاً عن الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية "مصدر الضوء" في "الأوقات العصيبة".

وتابع قائلا "لقد بقوا بعيدين عن عائلاتهم لخدمة الإنسانية. والمئات منهم لم يعودوا إلى منازلهم أبدًا. لقد ضحوا بحياتهم لإنقاذ الآخرين. ولهذا السبب يتم إعطاء اللقاحات الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية - هذه هي طريقتنا في احترامهم. "

كما ناشد ناريندرا مودي، أنه لا ينبغي للناس التوقف عن اتباع بروتوكولات السلامة الخاصة بكورونا مثل ارتداء الأقنعة واتباع التباعد الاجتماعي.

وقال إن البلاد لا تستطيع أن تكون راضية عن نفسها لأن تطعيم جميع السكان سيستغرق وقتًا كما حث الناس على عدم تصديق أي "دعاية وإشاعات حول سلامة اللقاحات".

وأوضح "أريد أن أقول للناس إن الموافقة على هذه اللقاحات لم تصدر إلا بعد رضا العلماء والخبراء عن سلامتها".

يقدر أن 10 ملايين عامل صحي سيتم تطعيمهم في الجولة الأولى، يليهم رجال الشرطة والجنود والبلديات وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.

ويأتى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وأي شخص أقل من 50 عامًا يعاني من ظروف صحية أساسية خطيرة فى المرحلة التالية، وسيتم استخدام القوائم الانتخابية في الهند، والتي تحتوي على تفاصيل حوالي 900 مليون ناخب ، لتحديد المستفيدين المؤهلين.

وتخطط الحكومة لتطعيم 300 مليون شخص بحلول أوائل أغسطس، حيث يتم ذلك في مراكز الرعاية الصحية الحكومية والمدارس والكليات وقاعات المجتمع والمكاتب البلدية وقاعات الزفاف.

جدير بالذكر، أن منظم الأدوية في الهند أعطى الضوء الأخضر للقاحين هما - كوفيشيلد (الاسم المحلي للقاح أكسفورد أسترا زينيكا المطور في المملكة المتحدة) وكوفاكسين ، محلي الصنع من قبل شركة الأدوية Bharat Biotech.