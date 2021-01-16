شكرا لقرائتكم خبر عن ليه تجاعيد وشك بتظهر بسرعة وازاى تحمى نفسك منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاعيد الوجه من أبرز المشاكل الجلدية التى تؤثر على الكثيرون وخصوصا السيدات وتؤثر على حالتهن النفسية ولكنها جزء طبيعي من الشيخوخة ، وبشكل أكثر وضوحًا على البشرة المعرضة للشمس ، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين، على الرغم من أن العوامل الوراثية تحدد بشكل أساسي بنية الجلد وملمسه ، إلا أن التعرض لأشعة الشمس هو سبب رئيسي للتجاعيد ، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة تساهم الملوثات والتدخين أيضًا في التجاعيد.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض الأسباب لظهور التجاعيد على البشرة مبكرا وهى:

1:تضاؤل الدهون في الطبقات العميقة من بشرتك، ويؤدي هذا إلى ترهل الجلد وخطوط وشقوق أكثر وضوحًا.

2:التعرض للأشعة فوق البنفسجية، هى تسرع من عملية الشيخوخة الطبيعية ، وهي السبب الرئيسي للتجاعيد المبكرة، حيث يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تفكيك النسيج الضام لبشرتك - ألياف الكولاجين والإيلاستين ، التي تقع في الطبقة العميقة من الجلد (الأدمة).

بدون النسيج الضام الداعم ، تفقد بشرتك القوة والمرونة. ثم يبدأ الجلد في الترهل والتجاعيد قبل الأوان.

3:التدخين: يمكن أن يؤدي التدخين إلى تسريع عملية الشيخوخة الطبيعية لبشرتك ، مما يساهم في ظهور التجاعيد،و قد يكون هذا بسبب تأثير التدخين على الكولاجين.

4:تعابير الوجه المتكررة: تؤدي حركات الوجه وتعبيراته ، مثل التحديق أو الابتسام ، إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، في كل مرة تستخدم فيها عضلة وجه ، يتشكل أخدود تحت سطح الجلد ومع تقدم البشرة في العمر ، تفقد مرونتها ولم تعد قادرة على العودة إلى مكانها. ثم تصبح هذه الأخاديد ملامح دائمة على وجهك.





فيما يلي بعض النصائح لحماية بشرتك وتقليل ظهور التجاعيد:

1:احمي بشرتك من أشعة الشمس وقلل من الوقت الذي تقضيه في الشمس، خاصة في منتصف النهار، وارتدِ دائمًا ملابس واقية ، مثل القبعات واسعة الحواف والقمصان ذات الأكمام الطويلة والنظارات الشمسية أيضًا، واستخدم واقي الشمس على مدار العام عندما تكون في الهواء الطلق.

2:ترطيب الجلد الجاف يساعد على إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع من الاستخدام المنتظم للمنتج قبل أن تلاحظ أي تحسن في بشرتك.

3:لا تدخن: حتى إذا كنت تدخن لسنوات أو تدخن بكثرة ، فلا يزال بإمكانك تحسين لون بشرتك وملمسها ومنع التجاعيد عن طريق الإقلاع عن التدخين.

4:اتباع نظام غذائي صحي: هناك بعض الأدلة على أن بعض الفيتامينات في نظامك الغذائي تساعد في حماية بشرتك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول دور التغذية ، ولكن من الجيد تناول الكثير من الفواكه والخضروات.