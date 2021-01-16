شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وصفات صحية لتقليل نسبة الكوليسترول.. تحميك من أمراض القلب والسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مركب ينتج فى الكبد، وهو عبارة عن دهون جيدة مكون مهم من الخلايا الحية التى تحتاجها وظائف الجسم، فهو مسئول عن إنتاج الهرمونات ووظائف الأعضاء، ولكن يحتاج الجسم لهذه الدهون الجيدة بكمية معينة، فإذا زادت نسبة الكوليسترول عن الحد المسموح به قد يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع "Boldsky".

زيادة نسبة الكوليسترول بالجسم تعنى ترسب تلك الدهون على الجدران الداخلية للأوعية الدموية ويقلل تدريجيًا من المساحة التى يمر فيها الدم ما قد يؤدى إلى تصلب الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم السبب الرئيسى فى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فهو يُقيد من تدفق الدم للقلب وأعضاء الجسم الأخرى.

ولعل أهم أسباب زيادة نسبة الكوليسترول بالجسم خاصة بعد سن الثلاثين نمط الحياة الغير متوازن وغير الصحى مثل استهلاك نسبة عالية من الدهون المشبعة والسمنة والتاريخ العائلى للإصابة بالمرض والإفراط بالتدخين وغيرها.

فيما يلى.. الطرق المختلفة للتحكم فى مستويات الكوليسترول بالجسم وكيفية إدارتها:

1- التقليل من تناول الأطعمة التى تحتوى على دهون مشبعة مثل المخبوزات والمقليات والزبدة واللحم البقرى الدهنى وغيرها، على ألا تزيد عن 16 جرامًا يوميًا، والتركيز على الدهون الأحادية غير المشبعة المتمثلة فى زيت الزيتون والمكسرات مثل اللوز والجوز والبندق والكاجو والأفوكادو والأسماك.

2- تناول كميات أقل من الجلوتين المتمثل فى القمح الذى يؤدى إلى السمنة، حيث أظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالجلوتين يمكن أن تشكل خطرًا على القلب أكثر من الكوليسترول.

3- تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل البسلة والشوفان أحد أفضل الطرق لخفض الكوليسترول بشكل طبيعى، حيث أظهرت دراسات أن زيادة استهلاك الألياف القابلة للذوبان مثل تلك الموجودة فى الفاكهة والخضروات من 5-10 جرامات يوميًا، يمكن أن يؤدى لانخفاض فى مستوى الكوليسترول فى الدم بنسبة 5%.

4- تناول السمك والتونة والسلمون والمأكولات البحرية الأخرى الغنية بأحماض أوميجا 3 هى إحدى الطرق التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعى.

5- التخلص من مصادر الدهون المتحولة بنظامك الغذائى والتي تعتبر أسوأ أنواع الدهون الصناعية وتتركز في اللحوم ومنتجات الألبان، حيث تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

6- الاعتدال بتناول البيض، حيث أن الاستهلاك اليومى الموصى به من الكوليسترول هو 300 ملليجرام للأشخاص الأصحاء، وتحتوى البيضة الواحدة على حوالى 213 ملليجرام من الكوليسترول، هذا يعنى أنه فى الأيام التى تتناول بها البيض يجب أن تقلل من استهلاك الكوليسترول فى الأطعمة الأخرى.

7- الاعتماد على العسل الطبيعى الذى يحتوى على نسبة منخفضة من الكوليسترول لتفادى الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، حيث يعتبر العسل بديلًا صحيًا للسكر لأنه يقلل من مستويات الكوليسترول لديك بشكل كبير.