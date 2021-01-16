شكرا لقرائتكم خبر عن 4 هرمونات فى جسمك تضبط مزاجك وتجعلك تشعر بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها غدد مختلفة في الجسم، يسافرون عبر مجرى الدم ، تلعب دورًا في العديد من العمليات الجسدية، وإحدى هذه الوظائف الهامة هى المساعدة في تنظيم مزاجك والشعور بالسعادة وحسب ما ذكره موقع healthline فإن انواع هرمونات السعادة وتعديل المزاج هى:

1:الدوبامين:

يُعرف أيضًا باسم هرمون "الشعور بالسعادة" ، والدوبامين هو هرمون وناقل عصبي يمثل جزءًا مهمًا من نظام المكافأة في دماغك، يرتبط الدوبامين بأحاسيس ممتعة ، إلى جانب التعلم والذاكرة ووظيفة النظام الحركي والمزيد.

2:السيروتونين:

يساعد هذا الهرمون (والناقل العصبي) على تنظيم حالتك المزاجية وكذلك النوم والشهية والهضم والقدرة على التعلم والذاكرة.

3:الأوكسيتوسين ( هرمون الحب) :

يُطلق على الأوكسيتوسين غالبًا "هرمون الحب" ، وهو ضروري للولادة والرضاعة الطبيعية والترابط القوي بين الوالدين والطفل يمكن أن يساعد هذا الهرمون أيضًا في تعزيز الثقة والتعاطف والترابط في العلاقات ، وتزداد مستويات الأوكسيتوسين بشكل عام مع المودة الجسدية مثل التقبيل والحضن والجنس.

4:الإندورفين:

الإندورفين هو مسكن طبيعي للألم ينتجه جسمك استجابة للتوتر أو عدم الراحة. تميل مستويات الإندورفين أيضًا إلى الزيادة عند الانخراط في أنشطة منتجة للمكافأة ، مثل تناول الطعام أو ممارسة الرياضة أو ممارسة الجنس.

يمكن أن يكون لبعض الأطعمة أيضًا تأثير على مستويات الهرمونات ، لذا لاحظ ما يلي عند التخطيط للوجبات لزيادة هرمون السعادة:

الأطعمة الحارة ، والتي قد تؤدي إلى إطلاق الإندورفين

الزبادي والفاصوليا والبيض واللحوم منخفضة الدهون واللوز، وهي مجرد أطعمة قليلة مرتبطة بإفراز الدوبامين

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، والتي تم ربطها بزيادة مستويات السيروتونين

الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك ، مثل الزبادي، ومخلل الملفوف، والتي يمكن أن تؤثر على إفراز الهرمونات.