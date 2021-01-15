شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توابل سحرية للوقاية من مرض السكر والسيطرة عليه.. أهمها القرفة والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السكر من بين أهم خمسة أمراض مزمنة فى العالم وأيضًا أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الإعاقة والوفيات، وكثير من الناس غير مدركين لحقيقة أنه من الممكن التقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكر لنحو 80% من خلال القيام ببعض التغيرات الطفيفة فى نمط الحياة وعادات الأكل، ولعل استخدام توابل مفيدة فى طهى الطعام مثل الكركم والقرفة لها خصائص علاجية متعددة بما فيها الوقاية من الإصابة بمرض السكر والسيطرة عليه فى حال الإصابة به، وفقًا لما ذكره موقع "Boldsky".

فيما يلى.. 6 أنواع من التوابل الأكثر شيوعًا وتساعد فى الوقاية من السكر والتحكم به:

1- القرفة

أظهرت إحدى الدراسات أن استهلاك من 3-6 جرام من القرفة يساعد فى الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكر، لأنها تُقلل من مستويات الجلوكوز فى وقت قصير جدًا.

2- الكركم

من التوابل الرائعة ذات التأثير المضاد لمرض السكر، حيث يعمل على تأخير تطور مرض السكر بجانب تحسين وظائف خلايا "بيتا" المسئولة عن إفراز الهرمون المتحكم بمستوى الجلوكوز فى الدم.

3- بذور الحلبة

أظهرت دراسة أن بذور الحلبة قد تساعد فى تقليل مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكر، ويحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم. تشير الدراسة أيضًا إلى أن استهلاك الحلبة لمدة ثلاث سنوات يمكن أن يُقلل من فرص الإصابة بالسكر.

4- الحبهان

يمكن أن يحسن بشكل فعال مستويات الجلوكوز بالجسم نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويساعد أيضًا فى تنظيم الطاقة وتحسين وظائف الخلايا وتحفيز خلايا البنكرياس على إطلاق الأنسولين واستخدامه بشكل صحيح.

5- ورق لورا

تشير دراسة إلى أن تناول حوالى 1-3 جرام من أوراق اللورا يوميًا يمكن أن يُقلل من مضاعفات مرض السكر مثل الإصابة بأمراض القلب، فهى تساعد فى تحسين حالة مضادات الأكسدة ووظائف الخلايا والتمثيل الغذائى للدهون.

6- الكمون

وفقًا لإحدى الدراسات فإن بذور الكمون قد تساعد بتقليل نسبة الجلوكوز فى الدم ومستويات الدهون الثلاثية، واللبتين وهو هرمون يتحكم فى وزن الجسم، حيث انخفاض كل هذه العوامل يُحسن مقاومة الأنسولين والوقاية من مضاعفات مرض السكر.