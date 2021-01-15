كورونا في إيران.. خبراء صحة يخشون "سيناريو الربيع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت وحدة أزمة فيروس كورونا الإيرانية، الجمعة، من التخفيف المبكر للإغلاق الحالي لفيروس كورونا، برغم انخفاض أعداد المصابين.

وتوقعت الوحدة أن هذا قد يؤدي إلى موجة رابعة من الإصابات.



وقال مسعود مرداني، عالم الأوبئة وعضو في الوحدة: "لقد فعلنا ذلك الربيع الماضي وكانت العواقب الوخيمة تصل إلى 500 حالة وفاة مرتبطة بكورونا يوميا".

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عنه قوله إن أي تخفيف قد يدفع السكان إلى الاعتقاد بأن كل شيء عاد إلى طبيعته "وهذا سيكون اتجاها خطيرًا للغاية".

وأشار إلى أن فيروس كورونا ما زال غير قابل للتنبؤ به، كما أن النتيجة النهائية فيما يتعلق بفعالية اللقاحات لا تزال غير واضحة.

وانخفضت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران منذ فرض إجراءات الإغلاق المشددة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، عندما كانت الدولة تسجل ما يقرب من 500 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة يوميا.

وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم أن الإصابات بكورونا سجلت أكثر من مليون و318 ألفا والوفيات تخطت 56 ألفا.