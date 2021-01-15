شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق رسميا سلسلة هواتفها الجديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلقت شركة سامسونج الكورية «Samsung «، رسميا سلسلة هواتفها الجديدة، Galaxy S21 ،Galaxy S21 +، Galaxy S21 Ultra، وفي تقرير نشر في موقع «تايمز نيوز ناو» أن مؤتمر سامسونج المنتظر سيكون افتراضياً متاحاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية، وكذلك عبر قناتها على موقع»يوتيوب«.

وستضم سلسلة هواتف «سامسونج» الجديدة هواتف «جلاكسي إس 21»، و«جلاكسي إس 21 بلس»، و«جلاكسي إس 21 ألترا»، بالإضافة إلى ذلك ستطلق «سامسونج» سماعات «جلاكسي بود برو» الذكية، و«جلاكسي بود»، وكذلك جهاز التعقب «جلاكسي سمارت تاغ بلوتوث».

أسعار الأجهزة

أما بالنسبة لأسعار هواتف «Galaxy S21»، فيبدأ سعره في مصر ١٤٩٠٠ جنية مصري، فيما سيأتي سعر هاتف «Galaxy S21 +» ١٨٥٠٠ جنية مصري، اما هاتف «Galaxy S21 Ultra» بسعر ٢٢٧٠٠ جنية مصري.

مواصفات الأجهزة

وتتميز هواتف «سامسونج جلاكسي إس 21» اعتمادها خيارات الألوان المتعددة، وتصميم عرضي على غرار أجهزة «جلاكسي نوت 20» و«جلاكسي إس 20».

مع وجود هواتف «جلاكسي إس 21» تحظى على معالج جديد سريع، وهو «أكسيونز 2100»، بالإضافة إلى شرائح «سنابدراغون 888» الأسرع في العالم الآن.

اما حجم شاشة «جلاكسي إس 21» فيأتي بقياس 6.2 بوصة بعرض شاشة «فول إتش دي بلس» بنوع شاشة «ديناميك أموليد 2 إكس»، وبدقة 2400×1080 بيكسل.

سامسونج تطلق رسميا سلسلة هواتفها الجديدة

اما حجم شاشة هاتف «جلاكسي إس 21 بلس» فسيأتي بقياس 6.7 بوصة، وهاتف «جلاكسي إس 21 ألترا» بقياس 6.8 بوصة، والاثنين نفس نوع الشاشة، ولكن دقة هاتف «جلاكسي إس 21 ألترا» ستكون أكبر حيث ستأتي بدقة 3200×1440 بيكسل.

سامسونج تطلق رسميا سلسلة هواتفها الجديدة

أما بالنسبة للكاميرا فسيأتي هاتفا «جلاكسي إس 21» و«جلاكسي إس 21 بلس» بكاميرا خلفية ثلاثية ومستشعر أساسي بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة ذات زاوية واسعة بدقة 12 ميغابيكسل.

سامسونج تطلق رسميا سلسلة هواتفها الجديدة

وهاتف «جلاكسي إس 21 ألترا» تم تجهيزه بكاميرات رباعية، سيأتي مستشعرها الأساسي بدقة 108 ميغابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابيكسل، ومستشعران آخران بدقة 10 ميغابيكسل مزودتين بعدسة تليفوتوغرافي ليس لهم مثيل.

لن ننسي قلم سامسونج المميز Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen

سامسونج تطلق رسميا سلسلة هواتفها الجديدة

أفضل جزء في دعم S Pen وهو أن قلم سامسونج الرائع من Galaxy Note أو Galaxy Tab سيعملان على Galaxy S21 Ultra وتتشابه الميزات المرفقة مع قلم S Pen مع الميزات المتوفرة في Galaxy Note أو Galaxy Tab في الرسم والكتابة.